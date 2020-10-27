Протесты в Беларуси: сегодня уже более 20 задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В городах Беларуси во вторник, 27 октября, продолжились протестные акции, силовики с начала текущих суток задержали уже более 20 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные правозащитного центра "Вясна".
"Во вторник во многих городах Беларуси продолжаются пикеты, цепи солидарности и попытки заблокировать движение автомобильного транспорта. Силовики жестко прекращают протесты, а их участников задерживают", - сообщили правозащитники.
По их данным, сегодня утром в цепи солидарности на проспекте Дзержинского в Минске задержали семь медиков РНПЦ "Кардиология".
Правозащитный центр "Весна" и волонтеры собирают информацию о задержанных в этот день по всей Беларуси. На данный момент, по состоянию на 10:50, в обнародованном списке задержанных за сегодня - 22 фамилии. Большинство людей задержаны в Минске.
Напомним, количество задержанных на протестах в Беларуси 26 октября выросло до 300 человек.
Как сообщал УНН, после воскресного марша 25 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 26 октября о начале общенациональной забастовки в Беларуси.
Протесты в Беларуси начались в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала за Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям.