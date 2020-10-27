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Протести у Білорусі: сьогодні вже понад 20 затриманих

Протести у Білорусі: сьогодні вже понад 20 затриманих

Київ • УНН

 • 11618 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У містах Білорусі у вівторок, 27 жовтня, продовжилися протестні акції, силовики з початку поточної доби затримали вже понад 20 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані правозахисного центру "Вясна".

"У вівторок в багатьох містах Білорусі тривають пікети, ланцюги солідарності і спроби заблокувати рух автомобільного транспорту. Силовики жорстко припиняють протести, а їх учасників затримують", - повідомили правозахисники.

За їхніми даними, сьогодні вранці в ланцюзі солідарності на проспекті Дзержинського в Мінську затримали сім медиків РНПЦ "Кардіологія".

Правозахисний центр "Весна" і волонтери збирають інформацію про затриманих в цей день по всій Білорусі. Наразі, станом на 10:50, в оприлюдненому списку затриманих за сьогодні - 22 прізвища. Більшість людей затримані у Мінську.

Нагадаємо, кількість затриманих на протестах у Білорусі 26 жовтня зросла до 300 людей.

Як повідомляв УНН, після недільного маршу 25 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила 26 жовтня про початок загальнонаціонального страйку в Білорусі.

Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.

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