Кількість затриманих на протестах у Білорусі зросла до 300 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Білорусі під час масових протестів у понеділок кількість затриманих зросла до понад 300 людей. Про це повідомляє правозахисний центр “Весна”, передає УНН.
За даними правозахисників, найбільше затриманих у Мінську. Затримання відбувалися також в Бресті, Вітебську, Гродно, Гомелі, Ліді, Новополоцьку та інших містах.
Нагадаємо, 26 жовтня білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська закликала до загального страйку з вимогою відставки Олександра Лукашенка і проведення нових президентських виборів. Співробітники ряду державних і комерційних підприємств і навчальних закладів з ранку почали акції протесту, мітинги і страйки пройшли на підприємствах і в вузах.
Як повідомляв УНН, надвечір понеділка було відомо про 210 затриманих в Мінську, Борисові, Гродно, Могильові, Новополоцьку.