Число задержанных на протестах в Беларуси увеличилось до 300 человек

По данным правозащитников, больше всего задержанных в Минске. Задержания происходили также в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Лиде, Новополоцке и других городах Беларуси.

Напомним, 26 октября белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская призвала к всеобщей забастовке с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Сотрудники ряда государственных и коммерческих предприятий и учебных заведений с утра начали акции протеста, митинги и забастовки прошли на предприятиях и в вузах.

Как сообщал УНН, вечером в понедельник было известно о 210 задержанных в Минске, Борисове, Гродно, Могилеве, Новополоцке.