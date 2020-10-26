Протести у Білорусі: у перший день страйку затримали 210 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Станом на 18:30 відомо про 210 затриманих учасників мітингів і акцій протестів в перший день страйку в Білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруську редакцію “Радіо Свобода”.
“26 жовтня Світлана Тіхановська закликала до загального страйку з вимогою відставки Олександра Лукашенка і проведення нових президентських виборів. Співробітники ряду державних і комерційних підприємств і навчальних закладів з ранку почали акції протесту, мітинги і страйки на підприємствах і в вузах. За даними правозахисного центру „Вясна“, станом на 18:30 вже відомо про 210 затриманих в Мінську, Борисові, Гродно, Могильові, Новополоцьку”, — повідомили в ЗМІ.
Повідомляється, що серед затриманих — генеральний директор Onliner Ілля Жуковець і його розробник Олександр Махоров, а також поет Едуард Кіліна.
“На блокпосту хімічного підприємства „Гродно Азот“ зібралося близько 100 чоловік. Робочі відмовилися змінюватися. Адміністрація викликала поліцію, і страйкарі були затримані. За словами очевидців, силовики вивели з 18-ї гімназії на вулиці Калініна кілька людей, ймовірно, старшокласників. Невідомі люди в масках напали також на колону студентів біля одного з корпусів БНТУ. У районі метро „Пушкінська“ омонівці б’ють вікна машин, водії яких висловлюють солідарність з протестуючими. Повідомляється, що не менше трьох осіб, які намагалися перекрити рух, були затримані біля будівлі Белгазпромбанка на вулиці Прітіцкого в Мінську”, — сказано в повідомленні.
Відзначається, що жителі Мінська розповідають про звірячі затримання учасників мережі солідарності на площі Перемоги, а також на вулиці Кальварійській.
Нагадаємо, на підприємствах в Білорусі почалися протестні акції, є затримані.