Протести у Білорусі: у перший день страйку затримали 210 осіб

ukru
18:42 • 3213 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 17864 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 58352 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 104332 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 111847 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113748 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 145764 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124430 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124229 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123637 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 75007 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 86719 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 102911 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 101673 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 74939 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 57411 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 74939 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 64227 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 145761 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113353 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 42976 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52326 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106142 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124592 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124088 перегляди
Актуальне
Протести у Білорусі: у перший день страйку затримали 210 осіб

Протести у Білорусі: у перший день страйку затримали 210 осіб

Київ • УНН

 • 14149 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Станом на 18:30 відомо про 210 затриманих учасників мітингів і акцій протестів в перший день страйку в Білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруську редакцію “Радіо Свобода”.

“26 жовтня Світлана Тіхановська закликала до загального страйку з вимогою відставки Олександра Лукашенка і проведення нових президентських виборів. Співробітники ряду державних і комерційних підприємств і навчальних закладів з ранку почали акції протесту, мітинги і страйки на підприємствах і в вузах. За даними правозахисного центру „Вясна“, станом на 18:30 вже відомо про 210 затриманих в Мінську, Борисові, Гродно, Могильові, Новополоцьку”, — повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що серед затриманих — генеральний директор Onliner Ілля Жуковець і його розробник Олександр Махоров, а також поет Едуард Кіліна.

“На блокпосту хімічного підприємства „Гродно Азот“ зібралося близько 100 чоловік. Робочі відмовилися змінюватися. Адміністрація викликала поліцію, і страйкарі були затримані. За словами очевидців, силовики вивели з 18-ї гімназії на вулиці Калініна кілька людей, ймовірно, старшокласників. Невідомі люди в масках напали також на колону студентів біля одного з корпусів БНТУ. У районі метро „Пушкінська“ омонівці б’ють вікна машин, водії яких висловлюють солідарність з протестуючими. Повідомляється, що не менше трьох осіб, які намагалися перекрити рух, були затримані біля будівлі Белгазпромбанка на вулиці Прітіцкого в Мінську”, — сказано в повідомленні.

Відзначається, що жителі Мінська розповідають про звірячі затримання учасників мережі солідарності на площі Перемоги, а також на вулиці Кальварійській.

Нагадаємо, на підприємствах в Білорусі почалися протестні акції, є затримані.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92