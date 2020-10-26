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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Протесты в Беларуси: в первый день забастовки задержали 210 человек

Протесты в Беларуси: в первый день забастовки задержали 210 человек

Киев  •  УНН

 • 14148 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По состоянию на 18:30 известно о 210 задержанных участниках митингов и акций протестов в первый день забастовки в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на беларусскую редакцию “Радио Свобода”.

“26 октября Светлана Тихановская призвала к всеобщей забастовке с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Сотрудники ряда государственных и коммерческих предприятий и учебных заведений с утра начали акции протеста, митинги и забастовки на предприятиях и в вузах. По данным Правозащитного центра „Вясна“, по состоянию на 18:30 уже известно о 210 задержанных в Минске, Борисове, Гродно, Могилеве, Новополоцке”, — сообщили в СМИ.

Сообщается, что среди задержанных — генеральный директор Onliner Илья Жуковец и его разработчик Александр Махоров, а также поэт Эдуард Акулин.

“На блокпосту химического предприятия „Гродно Азот“ собралось около 100 человек. Рабочие отказались сменяться. Администрация вызвала полицию, и забастовщики были задержаны. По словам очевидцев, силовики вывели из 18-й гимназии на улице Калинина несколько человек, вероятно, старшеклассников. Неизвестные люди в масках напали также на колонну студентов возле одного из корпусов БНТУ. В районе метро „Пушкинская“ омоновцы бьют окна машин, водители которых выражают солидарность с протестующими. Сообщается, что не менее трех человек, пытавшихся перекрыть движение, были задержаны возле здания Белгазпромбанка на улице Притицкого в Минске”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что жители Минска рассказывают о зверских задержаниях участников сети солидарности на площади Победы, а также на улице Кальварийской.

Напомним, на предприятиях в Беларуси начались протестные акции, есть задержанные.

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