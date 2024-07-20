Прощание с языковедом Ириной Фарион состоится 21 июля в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, похороны состоятся на следующий день, 22 июля, похоронят общественного деятеля на Лычаковском кладбище во Львове, сообщила ее дочь София Семчишин, пишет УНН.

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"Парастас по нашей дорогой мамочке, бабушке, цвету украинской нации Ирине Фарион, начнется в воскресенье, 21 июля в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (Львов). Проститься можно будет до 22:00 в храме", - написала дочь в Facebook.

"Чин похорон начнется в понедельник, 22 июля в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (Львов). Похоронят маму на Лычаковском кладбище на центральной аллее (поле № 22, недалеко от могилы Владимира Ивасюка)", - отметила дочь.

Тем временем львовяне несут цветы и лампадки на место убийства Ирины Фарион.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

На утро полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мероприятий по задержанию злоумышленника, который застрелил Фарион. Правоохранители опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение.