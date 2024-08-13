Прорыв границы рф: украинские военные заявили, что зашли в Любимовку

Украинские военные показали видео из российской Любимовки и отметили, что населенный пункт зачистили от российских военных, передает УНН со ссылкой на подразделение "Черный Лебедь" 225 ОШБ.

"Любимовка свободна! Видео после зачистки населенного пункта от российских солдат", - говорится в подписи к видео.

Официально данная информация пока неподтверждена - ни российские, ни украинские власти информацию о зачистке Любимовки не комментировали.

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