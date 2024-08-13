Прорыв границы рф: украинские военные заявили, что зашли в Любимовку
Киев • УНН
Украинские военные опубликовали видео из российской Любимовки, утверждая, что населенный пункт зачищен от российских военных. Официального подтверждения этой информации от властей пока нет.
Украинские военные показали видео из российской Любимовки и отметили, что населенный пункт зачистили от российских военных, передает УНН со ссылкой на подразделение "Черный Лебедь" 225 ОШБ.
"Любимовка свободна! Видео после зачистки населенного пункта от российских солдат", - говорится в подписи к видео.
Официально данная информация пока неподтверждена - ни российские, ни украинские власти информацию о зачистке Любимовки не комментировали.
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