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Пропагандисты заявляют, что у Зеленского есть паспорт россии: откуда появился этот фейк

Киев • УНН

 • 674948 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В соцсетях публикуют скриншот паспорта гражданина россии, якобы принадлежащего президенту Украины Владимиру Зеленскому. Впервые его опубликовал экс-народный депутат илья кива, который сбежал из Украины после полномасштабного вторжения россии. Однако журналисты фактчекингового проекта StopFakе сообщили, что это – фейк, информирует УНН.

Детали 

кива отметил, что "Следственный Комитет рф, должен привлечь к уголовной ответственности и объявить в розыск гражданина россии – Зеленского В.А. за террористическую деятельность и как подозреваемого в совершении терактов и убийстве тысячи граждан россии и Украины". 

Учитывая скриншот, Владимир Зеленский получил паспорт гражданина россии в орехово-зуево московской области. Документ датирован 2001 годом. 

Однако данный скриншот – подделка, на что указывают как фактологические ошибки, так и фотография Зеленского, взятая из сети. Сам "паспорт", скорее всего, был создан с помощью программы, которая генерирует фейковые паспорта.

Дополнение

В социальных сетях начала распространяться информация, что прихожанам украинской православной церкви московского патриархата вроде бы придется "перекрещиваться" в Православной церкви Украины. Это – фейк. 

Пропагандистские русские издания распространяют информацию, что более 1000 польских наемников погибли на войне в Украине. Однако журналисты фактчекингового проекта StopFakе сообщили, что это – фейк. 

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