Пропагандисты заявляют, что у Зеленского есть паспорт россии: откуда появился этот фейк

Детали

кива отметил, что "Следственный Комитет рф, должен привлечь к уголовной ответственности и объявить в розыск гражданина россии – Зеленского В.А. за террористическую деятельность и как подозреваемого в совершении терактов и убийстве тысячи граждан россии и Украины".

Учитывая скриншот, Владимир Зеленский получил паспорт гражданина россии в орехово-зуево московской области. Документ датирован 2001 годом.

Однако данный скриншот – подделка, на что указывают как фактологические ошибки, так и фотография Зеленского, взятая из сети. Сам "паспорт", скорее всего, был создан с помощью программы, которая генерирует фейковые паспорта.

Дополнение

В социальных сетях начала распространяться информация, что прихожанам украинской православной церкви московского патриархата вроде бы придется "перекрещиваться" в Православной церкви Украины. Это – фейк.

Пропагандистские русские издания распространяют информацию, что более 1000 польских наемников погибли на войне в Украине. Однако журналисты фактчекингового проекта StopFakе сообщили, что это – фейк.