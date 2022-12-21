Пропагандисти заявляють, що у Зеленського є паспорт рф: звідки з'явився цей фейк
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У соцмережах публікують скріншот паспорта громадянина рф, який нібито належить президенту України Володимиру Зеленському. Вперше його опублікував екснардеп ілля кива, який втік з України після повномасштабного вторгнення рф. Однак журналісти фактчекінгового проєкту StopFakе повідомили, що це - фейк, інформує УНН.
Деталі
кива зазначив, що "Слідчий Комітет рф, має притягнути до кримінальної відповідальності та оголосити у розшук громадянина росії – Зеленського В.О. за терористичну діяльність і як підозрюваного у скоєні терактів і вбивстві тисячі громадян рф та України".
Зважаючи на скріншот, Володимир Зеленський отримав паспорт громадянина росії в оріхово-зуєво московської області. Документ датований 2001 роком.
Однак даний скріншот - підробка, на що вказують як фактологічні помилки, так і фотографія Зеленського, взята з мережі. Сам "паспорт", найімовірніше, було створено за допомогою програми, яка генерує фейкові паспорти.
Доповнення
У соціальних мережах почала ширитися інформація, що парафіянам української православної церкви московського патріархату начебто доведеться "перехрещуватися" у Православній церкві України. Це - фейк.
Пропагандистські російські видання поширюють інформацію, що понад 1000 польських найманців загинули на війні в Україні. Однак журналісти фактчекінгового проєкту StopFakе повідомили, що це - фейк.