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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Пропагандисти заявляють, що у Зеленського є паспорт рф: звідки з'явився цей фейк

Пропагандисти заявляють, що у Зеленського є паспорт рф: звідки з'явився цей фейк

Київ • УНН

 • 674950 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У соцмережах публікують скріншот паспорта громадянина рф, який нібито належить президенту України Володимиру Зеленському. Вперше його опублікував екснардеп ілля кива, який втік з України після повномасштабного вторгнення рф. Однак журналісти фактчекінгового проєкту StopFakе повідомили, що це - фейк, інформує УНН.

Деталі

кива зазначив, що "Слідчий Комітет рф, має притягнути до кримінальної відповідальності та оголосити у розшук громадянина росії – Зеленського В.О. за терористичну діяльність і як підозрюваного у скоєні терактів і вбивстві тисячі громадян рф та України". 

Зважаючи на скріншот, Володимир Зеленський отримав паспорт громадянина росії в оріхово-зуєво московської області. Документ датований 2001 роком. 

Однак даний скріншот - підробка, на що вказують як фактологічні помилки, так і фотографія Зеленського, взята з мережі. Сам "паспорт", найімовірніше, було створено за допомогою програми, яка генерує фейкові паспорти.

Доповнення

У соціальних мережах почала ширитися інформація, що парафіянам української православної церкви московського патріархату начебто доведеться "перехрещуватися" у Православній церкві України. Це - фейк. 

Пропагандистські російські видання поширюють інформацію, що понад 1000 польських найманців загинули на війні в Україні. Однак журналісти фактчекінгового проєкту StopFakе повідомили, що це - фейк. 

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