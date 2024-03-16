Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков
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В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат
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Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков
Российская пропаганда использует Красный Крест для создания фейковых новостей, а затем развенчивает их и обвиняет "врага", как показали утечки кремлевских документов, свидетельствующие о том, что Красный Крест получал финансирование для оккупированных регионов, что потенциально может привести к его исключению из международной системы.
Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов
Высший антикоррупционный суд освободил бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева из-под стражи под личное обязательство в связи с отсутствием в его действиях состава преступления при подписании контракта на поставку боеприпасов.
В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат
Главная группа прокуроров заявила, что против бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева недостаточно доказательств, чтобы квалифицировать его действия по уголовному делу, связанному с контрактом на поставку боеприпасов львовскому "Арсеналу".
Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Киев - Львов"
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 из Киева во Львов и обратно на время школьных каникул 23 марта.
Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины
Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных Россией территориях Украины.
378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией
15 марта российские военные совершили 378 взрывов в 14 населенных пунктах Сумской области, используя ракеты, беспилотники, артиллерию, минометы, танки и стрелковое оружие.
Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы
Глава путинской ЦИК Памфилова пожаловалась на "западные страны, которые нарушают права россиян" во время досрочного голосования на фейковых выборах президента России на оккупированных украинских территориях, направленных на повышение явки избирателей для легитимизации правления Путина.
Байден назвал путина "бандитом" и призвал Конгресс поддержать финансирование для Украины
Президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине, Израилю, Тайваню и гуманитарную помощь для Газы, призвав каждого члена Конгресса противостоять владимиру путину.
В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела
По состоянию на 22:00 энергетики в Одессе восстановили электроснабжение 531 абонента после вражеского обстрела в пятницу днем, в то время как 4 абонента остаются без света и 800 - без газа.
Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе
Российские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области из артиллерии и трижды атаковали его беспилотниками-камикадзе, повредив коммунальное предприятие, 3 частных дома и автомобиль, но обошлось без жертв.