Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  111343 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  113169 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  119241 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  110255 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126143 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119807 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128674 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141359 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128353 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127443 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков

Российская пропаганда использует Красный Крест для создания фейковых новостей, а затем развенчивает их и обвиняет "врага", как показали утечки кремлевских документов, свидетельствующие о том, что Красный Крест получал финансирование для оккупированных регионов, что потенциально может привести к его исключению из международной системы.

Война •   •  729 просмотра
Пропаганда привлекает российское отделение Красного Креста для генерации фейков

Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов

Высший антикоррупционный суд освободил бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева из-под стражи под личное обязательство в связи с отсутствием в его действиях состава преступления при подписании контракта на поставку боеприпасов.

политика •   •  3095 просмотра
Суд отпустил Лиева из СИЗО под личное обязательство из-за отсутствия состава преступления в его действиях при подписании контракта на поставку боеприпасов

В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат

Главная группа прокуроров заявила, что против бывшего чиновника Минобороны Александра Лиева недостаточно доказательств, чтобы квалифицировать его действия по уголовному делу, связанному с контрактом на поставку боеприпасов львовскому "Арсеналу".

Война •   •  2637 просмотра
В САП отметили, что правоохранители не нашли достаточно доказательств совершения Лиевым преступления при подписании контракта о поставках боеприпасов - адвокат

Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Киев - Львов"

Укрзализныця назначила дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 из Киева во Львов и обратно на время школьных каникул 23 марта.

Общество •   •  4412 просмотра
Укрзализныця запустила дополнительный поезд "Киев - Львов"

Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины

Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных Россией территориях Украины.

Война •   •  10103 просмотра
Более 50 стран осудили незаконное проведение Россией выборов на оккупированных территориях Украины

378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией

15 марта российские военные совершили 378 взрывов в 14 населенных пунктах Сумской области, используя ракеты, беспилотники, артиллерию, минометы, танки и стрелковое оружие.

Война •   •  11647 просмотра
378 взрывов за день: Сумщина подверглась ударам ракетами, беспилотниками и артиллерией

Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы

Глава путинской ЦИК Памфилова пожаловалась на "западные страны, которые нарушают права россиян" во время досрочного голосования на фейковых выборах президента России на оккупированных украинских территориях, направленных на повышение явки избирателей для легитимизации правления Путина.

Война •   •  14393 просмотра
Путинская ЦИК жалуется на "руку Запада", которая мешает фальсифицировать псевдовыборы

Байден назвал путина "бандитом" и призвал Конгресс поддержать финансирование для Украины

Президент США Джо Байден призвал Конгресс немедленно принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает помощь Украине, Израилю, Тайваню и гуманитарную помощь для Газы, призвав каждого члена Конгресса противостоять владимиру путину.

Война •   •  15147 просмотра
Байден назвал путина "бандитом" и призвал Конгресс поддержать финансирование для Украины

В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела

По состоянию на 22:00 энергетики в Одессе восстановили электроснабжение 531 абонента после вражеского обстрела в пятницу днем, в то время как 4 абонента остаются без света и 800 - без газа.

Общество •   •  14259 просмотра
В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела

Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе

Российские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области из артиллерии и трижды атаковали его беспилотниками-камикадзе, повредив коммунальное предприятие, 3 частных дома и автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  13598 просмотра
Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе