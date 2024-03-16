14 марта российские ресурсы заявили, что сообщение о поиске авто с логотипом Красного Креста, на котором якобы передвигаются украинские диверсанты в Белгородской области, - фейк. Самим создать фейк, заставить поверить в него, а потом развенчать и обвинить в этом "противника" - это в стиле российской пропаганды, пишет Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

Как отмечает Центр стратегических коммуникаций, не секрет, что именно российское отделение этой международной организации (рЧХ) является послушным инструментом оккупационной политики кремля.

Об откровенно преступных действиях российского Красного Креста уже известно в Европе, и это может привести к ликвидации организации. Все - из-за утечки внутренних документов администрации президента РФ, которые доказывают получение Красным Крестом бюджета на так называемые "новые регионы", пишет The Guardian.

Дополнение

МИД Великобритании (один из крупнейших спонсоров ЧХ) заявил, что ожидает "результатов расследования этих обвинений", а представитель МИД Швеции - что ЧХ должен принять "быстрые действия в соответствии со своим Протоколом, который включает такие меры, как отстранение от должности".

Расследование может завершиться исключением российского Красного Креста из международной системы, как это было в случае с белорусским отделением после признания его главы виновным в похищении украинских детей.

Доказательств связи ЧХ с Кремлем уже достаточно. Например, глава российского ЧХ Павел Савчук подписал соглашение с лагерем "Артек" в оккупированном Крыму, который находится под санкциями за участие в "патриотическом перевоспитании" похищенных украинских детей.

А в лагере "Детский спецназ" в Ханты-Мансийске дети отрабатывали рукопашный бой, владение ножом и стрельбу из автоматов вместе с сотрудниками РКК. В компании с парамилитарной организацией "Боевое Братство" сотрудники РКК проводили военную подготовку для детей, хотя протокол Красного Креста прямо запрещает участие в подобных акциях.

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