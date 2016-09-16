Прокуратура начала расследование по факту взрыва на предприятии в Авдеевке

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Досудебное расследование, в процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры, продолжается. Сейчас на предприятии работает оперативно-следственная группа.

Напомним, сегодня, 16 сентября, около 11:00, на ОАО "Хозхимсервис" во время выполнения сварочных работ произошел взрыв кислородного баллона.

В результате взрыва погиб работник предприятия 1969 года. Еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из пострадавших находится в лечебном учреждении в коме.