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Прокуратура розпочала розслідування за фактом вибуху на підприємстві в Авдіївці

Прокуратура розпочала розслідування за фактом вибуху на підприємстві в Авдіївці

Київ • УНН

 • 6395 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вибуху на підприємстві «Хозхімсервіс» в Авдіївці, внаслідок чого загинув працівник та ще двоє — поранені. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Досудове розслідування, під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури, триває. Наразі на підприємстві працює оперативно-слідча група.

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, близько 11 години, на ВАТ “Хозхімсервіс” під час виконання зварювальних робіт стався вибух кисневого балону.

У результаті вибуху загинув працівник підприємства 1969 року народження. Ще двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один з постраждалих знаходиться у лікувальній установі в комі.

Українські Національні Новини

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