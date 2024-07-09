Французские судебные органы начали предварительное расследование в отношении Марин Ле Пен, - речь идет о подозрении в незаконных кредитах во время президентской избирательной кампании 2022 года. Пишет УНН со ссылкой на Spiegel и BFMTV.

Детали

Прокуратура Парижа начала расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен, лидера Национального объединения (RN) на президентских выборах 2022 года. Решение о начале расследования было принято после доклада Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию, опубликованного в апреле 2023 года.

По данным прокуратуры Парижа, расследование касается, в частности, займа на предвыборную кампанию и растраты средств.

Справка

Расходы на избирательные кампании во Франции ограничены. Ответственная комиссия тщательно проверяет счета всех кандидатов. Ле Пен вложила около 11,5 миллионов евро в свою третью президентскую кампанию 2022 года, однако проиграла президентские выборы 2022 года Эммануэлю Макрону во втором туре.

Дополнение

В июне 2023 года Кассационный суд Франции утвердил приговор Национальному объединению (RN) за завышенные счета на агитационные наборы, использовавшиеся ультраправыми кандидатами на выборах.

Кроме того, Марин Ле Пен ожидает суда вместе с 24 представителями RN в рамках процесса, в котором в сентябре ей будут предъявлены обвинения в нецелевом расходовании европейских средств на оплату труда помощников евродепутатов в период с 2004 по 2016 год.

Напомним

Ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" удвоила свои места во французском парламенте, несмотря на то, что заняла третье место, и заявила, что ее "победа лишь откладывается" из-за "неестественного альянса" против нее.