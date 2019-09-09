Прокуратура Крыма планирует вызвать Сенцова и Кольченко для дачи показаний
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Прокуратура Крыма планирует вызвать для дачи показаний освобожденных из плена украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко относительно дела об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.
“Для показаний в рамках их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму в будущем, когда будет пройден этап реабилитации, они пройдут все обзоры у врачей, да, конечно планируем”, — сказала Диденко отвечая на вопрос планирует ли прокуратура вызвать для дачи показаний Сенцова и Кольченко .
По ее словам, Сенцова и Кольченко необходимо признать потерпевшими в уголовных процессах и дальше проводить все необходимые следственные действия.
Напомним, для украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко уже организовано временное жилье. Вопрос постоянного жилья решается.
Как сообщал УНН, украинцев, что вернулись с РФ, доставили в больницу Феофания.