Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО

На дискуссии о выполнении украинским ОПК годовой программы НАТО, гендиректор Укроборонпром Герман Сметанин сообщил о корпоратизации 35 предприятий и принятия 8 стандартов качества Североатлантического оборонного альянса, - указанное способствует инвестициям и технологическому развитию сообщает Telegram-канал АО "Украинская оборонная промышленность", передает УНН.

Детали

На дискуссии о выполнении украинским ОПК адаптированной годовой национальной программы НАТО речь шла о ходе корпоратизации государственной оборонки.

На сегодня корпоратизировано уже 35 наших предприятий. 7 из них - или 20% от общего количества - преобразованы в текущем году - рассказал Герман Сметанин.

Указывается, что реформа открывает дополнительные возможности для сотрудничества с иностранными и частными производителями.

Это и о трансфере технологий, и о привлечении инвестиций, и о создании совместных предприятий - информирует Укроборонпром.

Также сообщили о внедрении стандартов НАТО: сейчас принято 8 стандартов серии AQAP по обеспечению качества. Соответствующая работа происходит под руководством Министерства обороны Украины.

Производственные возможности выросли в разы по сравнению с прошлым годом. Мы готовы и можем производить еще больше - отметил руководитель Укроборонпрома Герман Сметанин.

Напомним,

В 2023 году украинская оборонная промышленность произвела втрое больше чем за 2022 год. В 2024 году Украина будет продолжать наращивать производство припасов, включая артснаряды.