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Производители инновационных лекарств обратились к власти: запрет маркетинговых договоров не снизил цен на препараты для населения, как ожидалось

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Запрет маркетинговых договоров не снизил цены на лекарства, как ожидалось. Ассоциация просит власти отказаться от жестких ограничений и ввести прозрачные правила регулирования.

Производители инновационных лекарств обратились к власти: запрет маркетинговых договоров не снизил цен на препараты для населения, как ожидалось

Представители Ассоциации производителей инновационных лекарств, которая является членом Европейской федерации фармацевтической индустрии и ассоциаций, обратились с официальным письмом в Офис Президента, Министерство здравоохранения и Министерство экономики с просьбой пересмотреть положение обновленного проекта Порядка предоставления маркетинговых услуг в аптеках, передает УНН.

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников в обращении отмечается, что запрет маркетинговых договоров, который длится уже более трех месяцев, не привел к снижению цен на лекарственные средства, как это предполагалось ранее. Более того, по словам авторов письма, на встречах с представителями Минздрава и Офиса Президента также было отмечено, что доля продаж, приходящаяся на маркетинговые договоры, является незначительной.

В Ассоциации предостерегают, что действующая редакция документа может привести к дальнейшему росту конечных цен для потребителей, особенно на рецептурные препараты, поэтому призывают власти отказаться от жестких процентных ограничений на маркетинговые расходы и вместо этого ввести прозрачные и понятные правила для регулирования таких договоров, без необходимости раскрывать коммерчески чувствительную информацию в открытом доступе.

Сейчас Ассоциация производителей инновационных лекарств считает целесообразным возвращение к предыдущей редакции Порядка, в которой предусмотрено установление предельного объема расходов на маркетинговые услуги в пределах 12-15% от общего объема реализации лекарственных средств аптекой, без привязки к объемам реализации производителем. В качестве альтернативы, Ассоциация предлагает отказаться от фиксированных процентных ограничений на уровне законодательства и вместо этого ввести четкие и прозрачные правила, которые могут стать базой для заключения маркетинговых соглашений.

Таким образом, Ассоциация подчеркивает необходимость гибкого и сбалансированного подхода к регулированию фармацевтического рынка, который, с одной стороны, обеспечит прозрачность и добропорядочность договорных отношений, а с другой - не приведет к непрогнозируемым последствиям для рынка и конечного потребителя. Любые изменения должны основываться на аналитических данных, учитывать специфику фармацевтической отрасли и соответствовать европейским подходам к регулированию.

Напомним

Постановление Кабинета министров Украины №168 от 14 февраля 2025 года  предусматривает новые правила регулирования фармацевтического рынка. В частности, были введены ограничения наценок на снабженческо-сбытовые и розничные надбавки для всех лекарственных средств, а не только для отдельных категорий. Кроме того, постановлением запрещено ритейлу заключать маркетинговые соглашения с фармпроизводителями, которые давали возможность аптекам делать скидки для пациентов,  внедрять социальные проекты и проводить обучение фармацевтов.

Целью нововведений было снижение цен и повышение доступности лекарств. В то же время пациентские организации предупреждали, что чрезмерное вмешательство в рынок может привести к дефициту препаратов, закрытию аптек в сельской местности и свертыванию программ поддержки пациентов.

Добавим

По состоянию на июнь 2025 года аналитики фиксируют рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы. В январе-апреле 2025 года потребление лекарственных средств в денежном выражении выросло на +21% в гривне по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Это свидетельствует о подорожании стоимости единицы продукции: украинцы тратят больше средств на лекарства, хотя покупают их не больше, чем в прошлом году (объем реализованных упаковок почти не изменился). Кроме того, анонсированное в феврале снижение цен на ТОП-100 препаратов от Правительства и Минздрава оказалось малоэффективным - реальное снижение в денежном измерении составило лишь -1,8%, ведь эти лекарства занимают лишь 8,4% розничного рынка. Таким образом, государственное регулирование пока что не дало ощутимого эффекта, поскольку охватывает лишь незначительную часть рынка.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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