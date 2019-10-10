Профильный комитет рекомендовал ВР принять в целом законопроект о госгранице
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании 10 октября рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы №0905, передает корреспондент УНН.
Целью принятия акта является создание условий для обустройства украинской госграницы, прежде всего с РФ, в целях выполнения Госпогранслужбой ее защиты путем строительства и содержания там сооружений, ограждений, пограничных знаков, просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте парламента.
Напомним, миротворческий контингент должен быть введен на границе между Россией и Украиной. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.