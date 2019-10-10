Профільний комітет рекомендував ВР прийняти в цілому законопроект про держкордон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 10 жовтня рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону №0905, передає кореспондент УНН.
Метою прийняття акту є створення умов для облаштування українського держкордону, насамперед з РФ, з метою виконання Держприкордонслужбою його захисту шляхом будівництва та утримання там споруд, огорож, прикордонних знаків, просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури.
Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, опублікованій на сайті парламенту.
Нагадаємо, Миротворчий контингент має бути введений на кордоні між Росією і Україною. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону в Києві.