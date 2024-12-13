Проевропейский протест в Батуми не останавливает даже непогода
Киев • УНН
В центре Батуми продолжается массовая акция за евроинтеграцию Грузии, несмотря на сильный ветер и ливни. К протестующим присоединились моряки и психологи, а делегация Европарламента прибыла в Тбилиси для поддержки митинга.
Несмотря на сильный ветер и ливни, в центре Батуми продолжается масштабная проевропейская акция протеста. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.
Детали
Ее участники настаивают на продолжении европейского курса Грузии, заявляя о необходимости интеграции страны в Европейский Союз.
Сегодня на акции также были местные моряки и психологи.
Напомним,
Делегация Европарламента прибыла в Тбилиси и поддержала проевропейский митинг на проспекте Руставели. Протестующие требуют санкций против "Грузинской мечты", а евродепутаты признают легитимным только институт президента.
Протесты в Грузии: депутаты Европарламента пришли на проевропейский митинг в Тбилиси12 дек. 2024, 19:57 • 30312 просмотров