Проевропейский протест в Батуми не останавливает даже непогода

Несмотря на сильный ветер и ливни, в центре Батуми продолжается масштабная проевропейская акция протеста. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Ее участники настаивают на продолжении европейского курса Грузии, заявляя о необходимости интеграции страны в Европейский Союз.

Сегодня на акции также были местные моряки и психологи.

Напомним,

Делегация Европарламента прибыла в Тбилиси и поддержала проевропейский митинг на проспекте Руставели. Протестующие требуют санкций против "Грузинской мечты", а евродепутаты признают легитимным только институт президента.

Протесты в Грузии: депутаты Европарламента пришли на проевропейский митинг в Тбилиси