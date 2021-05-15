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Продолжил результативную серию: Малиновский установил рекорд в истории "Аталанты"

Киев • УНН

 • 22653 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжил результативные выступления в чемпионате Италии в составе "Аталанты", передает УНН со ссылкой на OptaPaolo.

Продолжил результативную серию: Малиновский установил рекорд в истории "Аталанты"

Детали

Малиновский вышел на поле в стартовом составе гостей во встрече против “Дженоа” и уже к 26-й минуте записал на свой счет голевой пас и забитый мяч, доведя число своих результативных действий в клубном сезоне 2020/2021 до 20-ти (девять мячей и 11 ассистов).

Более того, он отметился результативными действиями в 10-м поединке подряд. Малиновский стал первым игроком в истории “Аталанты” с такой длинной результативной серией.

Примечательно, что “Аталанта” праздновала выигрыш с результатом 4:3.

Дополнение

Сейчас, набрав 78 очков, “Аталанта” занимает второе место в турнирной таблице Серии А и уже не опустится ниже четвертого места. Клуб второй раз подряд завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Добавим, в апреле Малиновский трижды за месяц оказался в символической сборной тура Серии А.

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