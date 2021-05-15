Продолжил результативную серию: Малиновский установил рекорд в истории "Аталанты"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжил результативные выступления в чемпионате Италии в составе "Аталанты", передает УНН со ссылкой на OptaPaolo.
Детали
Малиновский вышел на поле в стартовом составе гостей во встрече против “Дженоа” и уже к 26-й минуте записал на свой счет голевой пас и забитый мяч, доведя число своих результативных действий в клубном сезоне 2020/2021 до 20-ти (девять мячей и 11 ассистов).
Более того, он отметился результативными действиями в 10-м поединке подряд. Малиновский стал первым игроком в истории “Аталанты” с такой длинной результативной серией.
Примечательно, что “Аталанта” праздновала выигрыш с результатом 4:3.
Дополнение
Сейчас, набрав 78 очков, “Аталанта” занимает второе место в турнирной таблице Серии А и уже не опустится ниже четвертого места. Клуб второй раз подряд завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Добавим, в апреле Малиновский трижды за месяц оказался в символической сборной тура Серии А.