Продовжив результативну серію: Маліновський встановив рекорд в історії "Аталанти"

Деталі

Маліновський вийшов на поле у стартовому складі гостей у зустрічі проти "Дженоа" та вже до 26-ї хвилини записав на свій рахунок гольовий пас і забитий м’яч, довівши кількість своїх результативних дій у клубному сезоні-2020/2021 до 20-ти (дев’ять м’ячів та 11 асистів).

Понад те, він відзначився результативними діями у 10-му поєдинку поспіль. Маліновський став першим гравцем в історії "Аталанти" з такою довгою результативною серією.

Примітно, що "Аталанта" святкувала виграш із результатом 4:3.

Доповнення

Наразі, набравши 78 очок, "Аталанта" посідає другу сходинку в турнірній таблиці Серії А й уже не опуститься нижче четвертого місця. Клуб вдруге поспіль виборов путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.

Додамо, у квітні Маліновський тричі за місяць опинився в символічній збірній туру Серії А.