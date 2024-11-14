Продление меры пресечения Тищенко: защита заявила об отводе судьи

Защита нардепа Николая Тищенко подала ходатайство об отводе судьи Печерского районного суда Киева от рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В судебном заседании объявлен перерыв на неопределенное время, передает УНН.

"В связи с заявлением об отводе следственному судье в судебном заседании объявляется перерыв на неопределенное время", - сказал судья.

Так, адвокат заявил об отводе следственного судьи.

Сторона защиты прокомментировала причину отвода.

"По тем основаниям, что по сети распространяется, есть куча информации о якобы наличии родственной связи между судьей и Тищенко", - сказал адвокат.

Дополнение

19 сентября Печерский райсуд Киева продлил Николаю Тищенко меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

25 июня Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Николая Тищенко, которому Государственное бюро расследований объявило о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, под круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней с ношением электронного браслета.

В июне Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Тогда в соцсетях появилось видео, на котором в Днепре якобы охранники народного депутата Николая Тищенко, который находился в городе, избивают мужчину. На записи видно, что неизвестные в военной форме без опознавательных знаков избивают мужчину, закованного в наручники. При этом мужчина, на которого напали, был с детской коляской.

Впоследствии появилась полная версия видео с конфликтом, на которой Тищенко тоже фигурирует. Как выяснили СМИ, мужчина, которого заковали в наручники, - ветеран подразделения Kraken. Конфликт якобы произошел из-за того, что нардеп гулял по городу в военной форме, хотя не имеет отношения к военной службе и не является ветераном.

Местные правоохранители заявили, что не сотрудничали с Тищенко. Полиция открыла два уголовных производства: по факту нанесения легких телесных повреждений и незаконного лишения свободы. Сам Тищенко в соцсетях объяснил ситуацию тем, что якобы "военный напал на полицейских", а также заявил, что военный якобы является начальником безопасности "ботофермы".

В то же время Тищенко заявлял, что у него нет охраны. Кроме того, Тищенко утверждает, что это была провокация. По его словам, бывший военный проходил службу в подразделении Kraken, но выписан по состоянию здоровья матери. Тищенко также отметил, что пострадавший уже не является военнослужащим