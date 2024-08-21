Продавал рф данные об инфраструктуре и объектах ВСУ: расследование в отношении шпиона из Черновцов завершено
Киев • УНН
Буковинца обвиняют в передаче России данных о военных объектах и инфраструктуре Украины. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену и оправдание агрессии рф.
Буковинцу грозит пожизненное заключение за отправку агентам рф данных о логистических, военных и объектах критической инфраструктуры Украины.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Перед судом предстанет шпион из Черновцов: правоохранители завершили расследование и направили обвинительный акт. Указывается, что обвиняемый собирал информацию об объектах критической инфраструктуры, логистических и военных объектах на Буковине.
Детали
Обвиняемый познакомился с представителем спецслужб рф в одном из мессенджеров и согласился на проведение подрывной деятельности против Украины за вознаграждение.
Мужчина предоставлял российским спецслужбам сведения о расположении на территории Черновцов транспортных железнодорожных узлов, военных объектов и координат медучреждений, где на лечении находились украинские воины.
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Для конспирации предатель «исследовал» местность под видом работника курьерской службы.
Правоохранители выяснили, что в июне за примерно четыре тысячи гривен в криптовалюте он прислал представителю вражеской спецслужбы изображения и координаты расположения военных объектов на территории Черновцов.
Также следователи установили, что в российских видеочатах злоумышленник оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и заявлял, что выступает на стороне страны-агрессора. Кроме этого, фигурант выражал готовность к сотрудничеству с врагом и изъявлял желание выполнять приказы агентов рф.
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Задержали 49-летнего буковинца в июле 2023 года.
Правоохранители провели обыск по его месту жительства. Была изъята компьютерная техника с доказательствами преступной деятельности.
Сейчас правоохранители завершили досудебное расследование по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт направлен в суд. За содеянное злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП в Винницкой области, который восхвалял оккупантов.