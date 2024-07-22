Киев • УНН
На Николаевщине задержана жительница Очакова. Злоумышленница входила в сеть информаторов блогера-предателя и наводила огонь вражеских артсистем по городу и акватории.
В Николаевской области задержана жительница Очакова - информатор фсб, которая входила в сеть информаторов блогера-предателя и корректировала вражеские ракетные удары по городу, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Служба безопасности задержала на Николаевщине еще одну пособницу фсб. Злоумышленница наводила огонь вражеских артсистем по Очакову и его морской акватории», - говорится в сообщении СБУ в соцсетях.
Фигурантка, жительница Очакова, как отмечается, входила в сеть информаторов блогера-предателя Сергея Лебедева (псевдоним «Лохматий»), который скрывается в Донецке и работает на российскую спецслужбу. С начала полномасштабной войны сотрудники СБУ разоблачили не менее двух десятков его сообщников в разных регионах Украины.
Коммуникацию с «Лохматим», по данным СБУ, фигурантка поддерживала через его телеграмм-бот, куда направляла геолокации подразделений ВСУ, обороняющих портовый город.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме.
Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ) УКУ. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
"С помощью веб-камеры хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам ВСУ": СБУ задержала российского информатора10 мая 2024, 08:13 • 22181 просмотр