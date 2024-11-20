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Призывал к захвату Украины: российский актер Машков заочно получил 10 лет тюрьмы

Призывал к захвату Украины: российский актер Машков заочно получил 10 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 2680 просмотра

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Суд заочно приговорил российского актера Владимира Машкова к 10 годам лишения свободы за пропаганду войны и посягательство на территориальную целостность Украины. У пропагандиста конфисковали элитную квартиру в Одессе.

К 10 годам лишения свободы заочно приговорили российского актера Владимира Машкова, который восхваляет войну рф против Украины. Также у него конфисковали квартиру площадью 100 м² в элитном районе на побережье Одессы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ. 

Детали

Поскольку актер скрывается в рф, судебное разбирательство происходило в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого).

Как указали в СБУ, Машков входит в пул кремлевских пропагандистов и часто выступает на массовых акциях по поддержке полномасштабной войны против Украины.

В декабре 2023 года его назначили сопредседателем "избирательного штаба" путина на так называемых выборах президента рф. Тогда Машков ездил по россии и временно захваченных регионах Украины, где, как сообщается, пропагандировал рашизм и героизировал оккупационные группировки страны-агрессора.

В частности, во время прокремлевских "концертов-митингов" он призывал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины. 

 Суд признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  •  ч. 2 ст. 210 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения осужденного к ответственности, указали в СБУ. 

Певец и актер Джаред Лето планирует тур по городам страны-агрессора и Украины13 окт. 2024, 09:58 • 73164 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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