Призывал к захвату Украины: российский актер Машков заочно получил 10 лет тюрьмы
Киев • УНН
Суд заочно приговорил российского актера Владимира Машкова к 10 годам лишения свободы за пропаганду войны и посягательство на территориальную целостность Украины. У пропагандиста конфисковали элитную квартиру в Одессе.
К 10 годам лишения свободы заочно приговорили российского актера Владимира Машкова, который восхваляет войну рф против Украины. Также у него конфисковали квартиру площадью 100 м² в элитном районе на побережье Одессы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
Поскольку актер скрывается в рф, судебное разбирательство происходило в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого).
Как указали в СБУ, Машков входит в пул кремлевских пропагандистов и часто выступает на массовых акциях по поддержке полномасштабной войны против Украины.
В декабре 2023 года его назначили сопредседателем "избирательного штаба" путина на так называемых выборах президента рф. Тогда Машков ездил по россии и временно захваченных регионах Украины, где, как сообщается, пропагандировал рашизм и героизировал оккупационные группировки страны-агрессора.
В частности, во время прокремлевских "концертов-митингов" он призывал к продолжению ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Суд признал Машкова виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 210 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 436 (пропаганда войны).
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения осужденного к ответственности, указали в СБУ.
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