Призываем прислушаться к мнению громады - Броварской горсовет направил обращение в ВР о нецелесообразности изменения названия города

Броварской городской совет направил, принятое на внеочередной сессии, обращение в Верховную Раду Украины относительно нецелесообразности изменений названия города на Бровары. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Мэр Броваров напомнил, что на внеочередной сессии горсовета, которая состоялась 11 июля, абсолютное большинство депутатов поддержало позицию своих избирателей и приняло решение о нецелесообразности переименования города.

"Вчера на внеочередной сессии депутаты городского совета приняли немало важных решений. Среди них - выразили свою позицию относительно намерений переименования города Бровары. Из 27 присутствующих на сессионном заседании, 24 депутата поддержали обращение к Верховной Раде Украины относительно нецелесообразности переименования города Бровары. Сегодня соответствующим образом оформленное обращение уже направлено в ВРУ. Мы еще раз подчеркиваем необходимость прислушаться к экспертному мнению ученых и историков, а также учесть позицию громады. Окончательное слово - за Верховной Радой", - сообщил Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

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Напомним

На внеочередной сессии депутаты Броварского городского совета почти единогласно приняли решение поддержать инициативу по сохранению названия города "Бровары" и обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством о сохранении названия города "Бровары" с учетом научных и исторических исследований.

Постановление о переименовании Броваров на Бровари ранее зарегистрировала группа народных депутатов во главе с представителем фракции "Голос" Романом Лозинским.

Комментируя решение горсовета, мэр Броваров Игорь Сапожко отметил, что есть три заключения научных учреждений Национальной академии наук Украины о том, что название "Бровары" является историческим, и его надо сохранить.

Добавил, что голосованием на внеочередной сессии депутаты подтвердили позицию большинства жителей Броваров, которые выступают против изменения названия города.

"Учитывая, что уже неоднократно рассматривали на профильном комитете ВР инициативу переименования города, неоднократно были наши обращения с определенными обоснованиями, депутаты сегодня решили еще и принять соответствующее решение органа местного самоуправления и обратиться в Верховную Раду относительно того, чтобы оставить историческое название города Бровары.

По моему мнению, учитывая независимые опросы, сегодняшним голосованием, когда 24 депутата поддержали обращение к ВР, мы четко выразили мнение жителей, что город должен называться Бровары", - сообщил Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН.

Добавим

В Ассоциации городов Украины заявили, что решения по изменению названий населенных пунктов обязательно должны приниматься с учетом мнения громады. Профильный комитет Верховной Рады должен обратиться в соответствующий орган местного самоуправления, чтобы получить позицию общества. А впоследствии учесть эту позицию при подготовке решения о возможном переименовании.

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