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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ПриватБанк продаст более 90 тысяч "безнадежных" кредитов

ПриватБанк продаст более 90 тысяч "безнадежных" кредитов

Киев  •  УНН

 • 14913 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. ПриватБанк продаст права требования более 90 тысяч “безнадежных” кредитов на общую сумму более 700 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба банка, сообщает УНН.

Цитата

“ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке. Речь идет исключительно о кредитах, классифицированные как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты , включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов будут превышать ожидаемую цену продажи. Поэтому банк оптимизирует расходы и сконцентрируется на обслуживании клиентов и развития новых услуг для них”, — отметила заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева.

Добавим

По информации пресс-службы банка, будут продавать кредиты, которые списаны через сформированные резервы под кредитные убытки, в то же время заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.

Отмечают, что условия продажи будут максимально честными и прозрачными — права требования по таким портфелем будут предложены на голландском аукционе, они будут содержать только тело кредита и начисленные проценты.

К участию в конкурсе допустят только профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним правилам банка.

Напомним

Национальный банк Украины хочет в ближайшее время продать ПриватБанк, в нем могут заинтересоваться престижные международные инвесторы.

ПриватБанк был национализирован в 2016 году. На сегодня единственным акционером ПриватБанка, которому принадлежат 100% акций банка, является государство в лице Кабинета Министров Украины.

В конце прошлого года Кабинет Министров одобрил основные направления деятельности ПриватБанка до 2024 года.

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