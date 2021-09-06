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ПриватБанк продасть понад 90 тисяч "безнадійних" кредитів

ПриватБанк продасть понад 90 тисяч "безнадійних" кредитів

Київ • УНН

 • 14916 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. ПриватБанк продасть права вимоги понад 90 тисяч “безнадійних” кредитів загальною сумою понад 700 млн грн. Про це повідомила пресслужба банку, інформує УНН.

Цитата

“ПриватБанк в рамках програми скорочення проблемної заборгованості державних банків вперше в історії запропонує права вимоги за кредитним портфелем професійним компаніям на ринку. Мова йде виключно про кредити, класифіковані як безнадійні. Протягом багатьох місяців банк проводив роботу з клієнтами з погашення заборгованості, використовуючи всі законні інструменти, включаючи можливості реструктуризації, а також інструменти примусового стягнення. Наразі аналіз очікуваних грошових потоків підтверджує, що витрати банку на подальше супроводження портфеля з урахуванням судових зборів перевищуватимуть очікувану ціну продажу. Відтак банк оптимізує витрати та сконцентрується на обслуговуванні клієнтів та розвитку нових послуг для них”, — зазначила заступник голови правління ПриватБанку з питань управління ризиками Лариса Чернишова.

Додамо

За інформацією пресслужби банку, продаватимуть кредити, які списано через сформовані резерви під кредитні збитки, водночас позичальники не мають іншої заборгованості перед банком, окрім заборгованості за кредитною карткою, та не користуються його розрахунковими та депозитними послугами.

Зазначають, що умови продажу будуть максимально чесними та прозорими — права вимоги за таким портфелем буде запропоновано на голландському аукціоні, вони міститимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки.

До участі у конкурсі допустять лише професійні компанії, що відповідають новим жорстким законодавчим вимогам, сучасним стандартам етики коллекшн та суворим внутрішнім правилам банку.

Нагадаємо

Національний банк України хоче найближчим часом продати ПриватБанк, у ньому можуть зацікавитися найпрестижніші міжнародні інвестори.

ПриватБанк було націоналізовано 2016 року. На сьогодні єдиним акціонером ПриватБанку, якому належать 100% акцій банку, є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Наприкінці минулого року Кабінет Міністрів схвалив основні напрямки діяльності ПриватБанку до 2024 року.

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