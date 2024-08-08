Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

россия продолжает дальше использовать свои подводные лодки в Черном море, а наличие надводных кораблей ВМС не наблюдают.

Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг продолжает дальше использовать только подводные лодки. Надводных кораблей в Черном море не наблюдаем - сказал Плетенчук.

Он говорит, что в Азовском море ситуация после поражения парома "Славянин", ситуация осталась без изменений - враг покинул акваторию.

Это не случайность, это понимание опасности нахождения там в дальнейшем, потому что Азовское море находится под огневым контролем, в том числе военно-морских сил и Вооруженных сил Украины - добавляет Плетенчук.

Напомним,

По состоянию на утро четверга, 8 августа, российская оккупационная армия вывела в Черное море два ракетоносителя с общим залпом - до 8 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.