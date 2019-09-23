Пристайко рассказал, когда Украина обратится за ПДЧ в НАТО

“Вопрос ПДЧ мы не снимаем с повестки дня. Мы говорим о том, что приоритетом Украины остается будущее членство в Альянсе и в ЕС. Мы обратимся за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать”, — сказал министр.

По его мнению, будущий Саммит в Лондоне может остаться на уровне глав государств, но, наверное, не будет называться саммитом — будет именно встреча глав государств и правительств по случаю юбилея Альянса.

“Это мероприятие, на котором не будет партнерской части, партнеры не приглашаются, следовательно у Украины нет возможности проведения комиссии, на которой обычно происходят такого рода запросы”, — пояснил Пристайко.

Он добавил, что решение глав государств принимается самостоятельно главами государств, если они решили встретиться в коротком формате без проведения всех других мероприятий — это право Альянса.

“Никакой измены в этом вопросе НАТО не оказывает”, — отметил дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предстоящий визит Североатлантического совета.