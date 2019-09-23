Пристайко розповів, коли Україна звернеться за ПДЧ в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Україна звернеться до НАТО за Планом дій щодо членства, коли буде готова почути позитивну відповідь, і коли Україна буде готова до членства. Про це в інтерв’ю виданню “Громадське” розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНН.
“Питання ПДЧ ми не знімаємо з порядку денного. Ми говоримо про те, що пріоритетом України залишається майбутнє членство в Альянсі та в ЄС. Ми звернемося по нього, коли будемо готові почути позитивну відповідь, і коли Україна буде готова це зробити”, — сказав Міністр.
На його думку, майбутній Саміт у Лондоні може залишитися на рівні глав держав, але, напевно, не називатиметься самітом — буде саме зустріч глав держав і урядів з нагоди ювілею Альянсу.
“Це захід, на якому не буде партнерської частини, партнери не запрошуються, отже в України немає можливості проведення комісії, на якій звичайно відбуваються такого роду запити”, — пояснив Пристайкою.
Він додав, що рішення глав держав приймається самостійно главами держав, якщо вони вирішили зустрітися в короткому форматі без проведення всіх інших заходів — це право Альянсу.
“Ніякої зради в цьому питанні НАТО не чинить”, — зауважив дипломат.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив із заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер майбутній візит Північноатлантичної ради.