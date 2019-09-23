Пристайко розповів, коли Україна звернеться за ПДЧ в НАТО

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Україна звернеться до НАТО за Планом дій щодо членства, коли буде готова почути позитивну відповідь, і коли Україна буде готова до членства. Про це в інтерв’ю виданню “Громадське” розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає УНН.