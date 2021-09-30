"Приоритет развитие продовольственных систем": UBTA поддерживает позицию президента Украины, озвученную на саммите ООН

Детали

Проактивная позиция Ассоциации стала драйвером формирования амбициозной заявления Украины о "зеленой" трансформации ее агропродовольственного сектора, говорится в сообщении.

"Это делает весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности на национальном и глобальном уровнях, способствует росту благосостояния сельского населения и позволяет внедрять экологические ресурсосберегающие технологии. В частности, по инициативе UBTA, были разработаны основные векторы трансформации продовольственных систем Украины до 2030 года, были полностью учтены при формировании Дорожной карты трансформации продовольственных систем в Украине", - отметили в Ассоциации.

Президент в своем видеовыступлении заявил, что одним из главных направлений работы Украины является совершенствование системы эффективного сельского хозяйства и формирования глобального доверия к стандартам безопасности продовольственных продуктов. Он отметил, что важным является дальнейшее устойчивое развитие национальных продовольственных систем, так как Украина имеет значительный потенциал для увеличения своей роли в формировании устойчивого снабжения пищевой продукции, напомнили в UBTA.

"Украина является одним из глобальных лидеров на рынке продовольствия. Поэтому тема саммита важна для нас. Мы осознаем свою ответственность в обеспечении продовольственной безопасности. Украина - надежный партнер и даже в самые панические периоды распространения COVID-19 не создавала никаких ограничений для поставки продуктов питания", - процитировали главу государства в Ассоциации.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина уже осуществила ряд важных и успешных шагов на пути реализации своего амбициозного плана. В частности, Украина присоединилась к Комитету по всемирной продовольственной безопасности и возглавила Международный совет по зерну. Кроме того, с 1 июля в Украине заработал полноценный рынок земли.

Добавим

Во время своего рабочего визита в Соединенные Штаты, Глава государства подчеркнул важность для Украины масштабного проекта национальной дорожной карты по трансформации продовольственных систем. Президент отметил, что, в частности, речь идет об инициативе "Здоровое питание для всех".

Украина активно готовилась к участию на Всемирном Саммите ООН относительно продовольственных систем. В рамках подготовки был проведен ряд продуктивных публичных обсуждений в рамках Национального диалога "Трансформация продовольственных систем: украинский контекст". Данные мероприятия проводились под эгидой Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства экономики Украины и при поддержке FAO UN. Целью Национального диалога является достижение общественного компромисса относительно видения развития продовольственных систем нашей страны на период до 2030 года, формирование четкой дорожной карты и плана действий для обеспечения устойчивого развития продовольственной безопасности Украины.

"Стоит отметить, что недавно, 17 сентября, платформа Global 100% RE Ukraine совместно с UBTA провели мероприятие "Зеленые диалоги". После встречи представители организаций направили в Секретариат Саммита глобальную инициативу по поддержке трансформации продовольственных систем на корпоративном уровне, которая направлена на поддержку устойчивого ведения бизнеса крупных, средних и малых предприятий вдоль всей цепи производства продуктов питания.

Вместе с вышеуказанной инициативой, был разработан документ "Национальный подход к трансформации продовольственных систем Украины", авторами которого выступили UBTA совместно с Global 100% RE Ukraine. Положения этого обращения были учтены в полном объеме при подготовке официального документа, который Министерство экономики Украины направило в ООН в рамках Всемирного Саммита относительно продовольственных систем", - напомнили в UBTA.