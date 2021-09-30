“Пріоритет: розвиток продовольчих систем”: UBTA підтримує позицію президента України, озвучену на саміті ООН

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Проактивна позиція Асоціації стала драйвером формування амбітної заяви України щодо “зеленої” трансформації її агропродовольчого сектору, йдеться у повідомленні.

“Це робить вагомий внесок у забезпечення продовольчої безпеки на національному та глобальному рівнях, сприяє зростанню добробуту сільського населення та дозволяє впроваджувати екологічні ресурсозберігаючі технології. Зокрема, за ініціативи UBTA, було розроблено основні вектори трансформації продовольчих систем України до 2030 року, що було повністю враховано при формуванні Дорожньої карти трансформації продовольчих систем в Україні”, — наголосили в Асоціації.

Президент у своєму відеовиступі заявив, що одним із головних напрямів роботи України є вдосконалення системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри до стандартів безпеки продовольчих продуктів. Він відзначив, що важливим є подальший сталий розвиток національних продовольчих систем, так як Україна має значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції, нагадали в UBTA.

“Україна є одним із глобальних лідерів на ринку продовольства. Тому тема Саміту є важливою для нас. Ми усвідомлюємо свою відповідальність у гарантуванні продовольчої безпеки. Україна — надійний партнер і навіть у найбільш панічні періоди поширення COVID-19 не створювала жодних обмежень для постачання продуктів харчування”, — процитували Главу держави в Асоціації.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна вже здійснила низку важливих і успішних кроків на шляху реалізації свого амбітного плану. Зокрема, Україна приєдналася до Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки та очолила Міжнародну раду по зерну. Крім того, з 1 липня в Україні запрацював повноцінний ринок землі.

Додамо

Під час свого робочого візиту до Сполучених Штатів, Глава держави підкреслив важливість для України масштабного проєкту національної дорожньої карти з трансформації продовольчих систем. Президент відзначив, що, зокрема, мова йде про ініціативу “Здорове харчування для всіх”.

Україна активно готувалась до участі на Всесвітньому Саміті ООН з продовольчих систем. В межах підготовки було проведено низку продуктивних публічних обговорень в межах Національного діалогу “Трансформація продовольчих систем: український контекст”. Дані заходи проводились під егідою Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економіки України та за підтримки FAO UN. Метою Національного діалогу є досягнення суспільного компромісу щодо бачення розвитку продовольчих систем нашої країни на період до 2030 року, формування чіткої дорожньої карти і плану дій для забезпечення сталого розвитку продовольчої безпеки України.

“Варто зазначити, що нещодавно, 17 вересня, платформа Global 100% RE Ukraine спільно з UBTA провели захід „Зелені діалоги“. Після зустрічі представники організацій направили в Секретаріат Саміту глобальну ініціативу щодо підтримки трансформації продовольчих систем на корпоративному рівні, яка спрямована на підтримку сталого ведення бізнесу великих, середніх і малих підприємств вздовж всього ланцюга виробництва продуктів харчування.

Разом з вищевказаною ініціативою, було розроблено документ „Національний підхід щодо трансформації продовольчих систем України“, авторами якого виступили UBTA спільно з Global 100% RE Ukraine. Тези цього звернення були враховані у повному обсязі при підготовці офіційного документу, яке Міністерство економіки України направило в ООН в межах Всесвітнього Саміту з продовольчих систем”, — нагадали в UBTA.