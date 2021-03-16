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Принц Филипп покинул больницу, где находился после операции на сердце

Принц Филипп покинул больницу, где находился после операции на сердце

Киев  •  УНН

 • 23756 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II, покинул больницу Святого Варфоломея, где находился под наблюдением после успешной операции на сердце. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Утром, 16 марта, 99-летний муж Елизаветы II принц Филипп был выписан из специализированной кардиологической больницы Святого Варфоломея в Лондоне. Филипп находился в упомянутом учреждении под наблюдением медицинского персонала около двух недель после успешной операции на сердце.

Цитата:

"Железный герцог" был сфотографирован сегодня, покидая больницу короля Эдуарда VII в г. Марилебон, около 10:30 утра, с экранами, которые в основном закрывали его, прежде чем сесть в машину и уехать. Считается, что Филипп, который должен отпраздновать свое 100-летие в июне, отправится в Виндзорский замок, чтобы воссоединиться с королевой через месяц, не видавшись с ней, но подтверждение все еще ждут от Букингемского дворца", - сообщает Daily Mail.

Что было раньше

Как писал УНН, супруг королевы Елизаветы II Филипп перенес успешную операцию на сердце.

Напомним, что после госпитализации принца Филиппа в больницу короля Эдуарда VII в связи с инфекцией, герцога переправили в больничное учреждение Святого Варфоломея в Лондоне. Так, мужчина около месяца провел под наблюдением медицинских работников.

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