Принц Филипп покинул больницу, где находился после операции на сердце

Детали

Утром, 16 марта, 99-летний муж Елизаветы II принц Филипп был выписан из специализированной кардиологической больницы Святого Варфоломея в Лондоне. Филипп находился в упомянутом учреждении под наблюдением медицинского персонала около двух недель после успешной операции на сердце.

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"Железный герцог" был сфотографирован сегодня, покидая больницу короля Эдуарда VII в г. Марилебон, около 10:30 утра, с экранами, которые в основном закрывали его, прежде чем сесть в машину и уехать. Считается, что Филипп, который должен отпраздновать свое 100-летие в июне, отправится в Виндзорский замок, чтобы воссоединиться с королевой через месяц, не видавшись с ней, но подтверждение все еще ждут от Букингемского дворца", - сообщает Daily Mail.

Что было раньше

Как писал УНН, супруг королевы Елизаветы II Филипп перенес успешную операцию на сердце.

Напомним, что после госпитализации принца Филиппа в больницу короля Эдуарда VII в связи с инфекцией, герцога переправили в больничное учреждение Святого Варфоломея в Лондоне. Так, мужчина около месяца провел под наблюдением медицинских работников.