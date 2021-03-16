Принц Філіп покинув лікарню, де перебував після операції на серці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II, покинув лікарню Святого Варфоломія, де перебував під наглядом після успішної операції на серці. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
Деталі
Вранці, 16 березня, 99-річний чоловік Єлизавети II принц Філіп був виписаний зі спеціалізованої кардіологічної лікарні Святого Варфоломія у Лондоні. Філіп перебував у згаданому закладі під наглядом медичного персоналу близько двох тижнів після успішної операції на серці.
Цитата:
"Залізний герцог" був сфотографований сьогодні, покидаючи лікарню короля Едуарда VII в м. Марілебон, близько 10:30 ранку, з екранами, які здебільшого затуляли його, перш ніж сісти в машину і від’їхати. Вважається, що Філіп, який повинен відсвяткувати своє 100-річчя в червні, вирушить до Віндзорського замку, щоб возз'єднатися з королевою через місяць, не бачившись з нею, але підтвердження все ще чекають від Букінгемського палацу",- повідомляє Daily Mail.
Що було раніше
Як писав УНН, чоловік королеви Єлизавети II Філіп переніс успішну операцію на серці.
Нагадаємо, що після госпіталізації принца Філіпа до лікарні короля Едуарда VII у зв’язку з інфекцією, герцога переправили до лікарняного закладу Святого Варфоломія у Лондоні. Так, чоловік близько місяця провів під наглядом медичних працівників.