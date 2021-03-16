Принц Філіп покинув лікарню, де перебував після операції на серці

Деталі

Вранці, 16 березня, 99-річний чоловік Єлизавети II принц Філіп був виписаний зі спеціалізованої кардіологічної лікарні Святого Варфоломія у Лондоні. Філіп перебував у згаданому закладі під наглядом медичного персоналу близько двох тижнів після успішної операції на серці.

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"Залізний герцог" був сфотографований сьогодні, покидаючи лікарню короля Едуарда VII в м. Марілебон, близько 10:30 ранку, з екранами, які здебільшого затуляли його, перш ніж сісти в машину і від’їхати. Вважається, що Філіп, який повинен відсвяткувати своє 100-річчя в червні, вирушить до Віндзорського замку, щоб возз'єднатися з королевою через місяць, не бачившись з нею, але підтвердження все ще чекають від Букінгемського палацу",- повідомляє Daily Mail.

Що було раніше

Як писав УНН, чоловік королеви Єлизавети II Філіп переніс успішну операцію на серці.

Нагадаємо, що після госпіталізації принца Філіпа до лікарні короля Едуарда VII у зв’язку з інфекцією, герцога переправили до лікарняного закладу Святого Варфоломія у Лондоні. Так, чоловік близько місяця провів під наглядом медичних працівників.