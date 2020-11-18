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Принуждала голосовать за сына: члену УИК сообщили подозрение

Принуждала голосовать за сына: члену УИК сообщили подозрение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Члену участковой избирательной комиссии в Черкасской области сообщено о подозрении в принуждении граждан голосовать за своего сына. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

"Сообщено о подозрении жительнице Христиновского района за препятствование свободному осуществлению избирателем своего избирательного права, соединенное с принуждением (ч.1 ст. 157 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, жительница одного из сел района 19 октября, будучи членом УИК на местных выборах 25 октября, накануне выборов, "в интересах своего сына, который выдвигал свою кандидатуру на депутата, во время разнесения приглашений на выборы жителям села, осуществила рукописный текст на обратной стороне приглашений, указав конкретно своего сына, как лицо, за которое нужно проголосовать на местных выборах".

Своими действиями подозреваемая, как указали в прокуратуре, препятствовала свободному осуществлению гражданами своего избирательного права путем принуждения.

Напомним, с начала избирательной кампании перед местными выборами 25 октября в полицию поступило более 16,2 тысячи обращений о нарушениях избирательного процесса.

На нынешних местных выборах должны быть избранными депутаты 1577 местных советов (22 - областных, 119 - районных, 370 - городских, 15 - районных в городах, 431 - поселковых и 620 - сельских), а также 370 городских, 431 поселковых и 620 сельских голов.

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