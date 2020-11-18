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Примушувала голосувати за сина: члену ДВК повідомили підозру

Примушувала голосувати за сина: члену ДВК повідомили підозру

Київ • УНН

 • 10243 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Члену дільничної виборчої комісії на Черкащині повідомлено про підозру в примушуванні громадян голосувати за свого сина. Про це УНН повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

"Повідомлено про підозру жительці Христинівського району за перешкоджання вільному здійсненню виборцем свого виборчого права, що поєднане з примушуванням (ч.1 ст. 157 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, жителька одного з сіл району 19 жовтня, будучи членом ДВК на місцевих виборах 25 жовтня, напередодні виборів, "в інтересах свого сина, який висував свою кандидатуру на депутата, під час рознесення запрошень на вибори жителям села, здійснила рукописний текст на зворотному боці запрошень, вказавши конкретно свого сина, як особу за яку потрібно проголосувати на місцевих виборах".

Своїми діями підозрювана, як вказали у прокуратурі, перешкоджала вільному здійсненню громадянами свого виборчого права шляхом примушування.

Нагадаємо, від початку виборчої кампанії перед місцевими виборами 25 жовтня до поліції надійшло понад 16,2 тисячі звернень про виборчі порушення.

На цьогорічних місцевих виборах мають бути обраними депутати 1 577 місцевих рад (22 – обласних, 119 – районних, 370 – міських, 15 – районних у містах, 431 – селищної та 620 – сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

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