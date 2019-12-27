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Пограничники Львовской области получили четыре новых беспилотных комплекса

Пограничники Львовской области получили четыре новых беспилотных комплекса

Киев  •  УНН

 • 10736 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во Львовской области пограничники получили четыре беспилотных авиационных комплекса "Matrice200". Об этом пишет "Гал-инфо" со ссылкой на пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы, передает УНН.

“На днях подразделения Мостиского отряда пополнились новыми беспилотниками. Четыре комплекса “Matrice200”, в состав которых входит 12 беспилотных летательных аппаратов на сумму около 7,2 миллиона гривен пограничники получили в рамках реализации проекту “Визуальний контроль за функционированием пунктов пропуска” Программы трансграничного сотрудничества “Польща-Беларусь-Украина 2014-2020”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что специально подготовленные инструкторы смогут активно использовать беспилотные летательные аппараты в охране границы на наиболее угрожаемых направлениях украинского-польского участка. Следует отметить, что на прошлой неделе завершилась подготовка будущих специалистов по использованию беспилотников на базе отделения инспекторов пограничной службы “Малнив”.

В целом, новые знания получили 13 военнослужащих, которые в течение четырех дней получали навыки практического применения данной авиационной техники.

Напомним, в Украине успешно прошли приемочные испытания турецких БПЛА.

Украинские Национальные Новости

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