Прикордонники Львівщини отримали чотири нових безпілотних комплекси
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Львівщині прикордонники отримали чотири безпілотні авіаційні комплекси “Matrice200”. Про це пише “Гал-інфо” із посиланням на пресцентр Західного регіонального управління Держприкордонслужби, передає УНН.
"Днями підрозділи Мостиського загону поповнилися новими безпілотниками. Чотири комплекси ʺMatrice200ʺ, до складу яких входить 12 безпілотних літальних апаратів, на суму близько 7,2 мільйони гривень прикордонники отримали в рамках реалізації проєкту ʺВізуальний контроль за функціонуванням пунктів пропускуʺ Програми транскордонного співробітництва ʺПольща-Білорусь-Україна 2014-2020ʺ, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спеціально підготовлені інструктори зможуть активно використовувати безпілотні літальні апарати в охороні кордону на найбільш загрозливих напрямках українсько-польської ділянки. Слід зазначити, що на минулому тижні завершилась підготовка майбутніх фахівців з використання безпілотників на базі відділення інспекторів прикордонної служби ʺМалнівʺ.
Загалом, нові знання отримали 13 військовослужбовців, які протягом чотирьох днів здобували навички практичного застосовування даної авіаційної техніки.
Нагадаємо, в Україні успішно пройшли приймальні випробування турецьких БПЛА.