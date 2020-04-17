При въезде в Киев за сутки температуру зафиксировали у 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. За минувшие сутки при проверке пассажиров и водителей транспорта при въезде в столицу температуру зафиксировали у 40 человек, 6 из которых были осмотрены медиками скорой помощи. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“За вчерашний день где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела, 6 из них осмотрели медики скорой помощи, никто из этих людей в город не въехал. Им была даны рекомендации вернуться домой самоизолироваться”, — сказал Кличко.
Как сообщал УНН ранее, с четверга 16 апреля по понедельник, 20 апреля все транспортные средства, которые перевозят более 3 человек, будут проходить термометрию при въезде в Киев.