При въезде в Киев за сутки температуру зафиксировали у 40 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31709 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40324 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56417 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57808 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 81099 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74604 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101158 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105364 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130211 просмотра

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Актуальное
При въезде в Киев за сутки температуру зафиксировали у 40 человек

При въезде в Киев за сутки температуру зафиксировали у 40 человек

Киев  •  УНН

 • 11233 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. За минувшие сутки при проверке пассажиров и водителей транспорта при въезде в столицу температуру зафиксировали у 40 человек, 6 из которых были осмотрены медиками скорой помощи. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“За вчерашний день где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела, 6 из них осмотрели медики скорой помощи, никто из этих людей в город не въехал. Им была даны рекомендации вернуться домой самоизолироваться”, — сказал Кличко.

Как сообщал УНН ранее, с четверга 16 апреля по понедельник, 20 апреля все транспортные средства, которые перевозят более 3 человек, будут проходить термометрию при въезде в Киев.

Украинские Национальные Новости

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