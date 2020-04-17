При в’їзді до Києва за добу температуру зафіксували у 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За минулу добу при перевірці пасажирів та водіїв транспорту при в’їзді до столиці температуру зафіксували у 40 людей, 6 з яких були оглянуті медиками швидкої допомоги. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“За вчорашній день де стоять пости, зафіксували 40 осіб, у яких виявили підвищену температуру тіла, 6 з них оглянули медики швидкої допомоги, ніхто з цих людей у місто не в’їхав. Їм була надані рекомендації повернутися додому самоізолюватися”, — сказав Кличко.
Як повідомляв УНН раніше, з четверга 16 квітня по понеділок 20 квітня всі транспорті засоби, які перевозять більше 3 осіб, будуть проходити термометрію при в’їзді до Києва.