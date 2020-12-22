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Президентский законопроект о теробороне: в ВСУ создадут добровольческие подразделения

Киев • УНН

 • 24500 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о территориальной обороне, который 29 декабря должен быть представленным в Верховную Раду, предусматривает создание добровольческих подразделений Военной территориальной обороны. А в "альтернативном" законопроекте нардепа Андрея Шараськина не учтен ряд рисков, что мешает принятию документа на законодательном уровне, хотя пункт о добровольческих подразделениях в нем тоже есть. Об этом УНН сообщил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович.

Президентский законопроект о теробороне: в ВСУ создадут добровольческие подразделения

“Между депутатским и президентским законопроектами есть несколько принципиальных разногласий. В частности, в вопросах учета рисков и опасностей, которые могут возникнуть после принятия на высшем законодательном уровне некоторых положений закона. Поскольку в президентском законе есть научно-экспертный подход, а в альтернативном он не до конца учтен, там, на мой взгляд, не просчитаны те риски, которые возникают”, — сообщил Алексей Арестович.

Отметим, что “альтернативный” законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 16 декабря. Автором проект закона № 4504 “О территориальной обороне Украины” является народный депутат от фракции “Голос” Андрей Шараськин.

“Авторы депутатского законопроекта пытались сделать как можно лучше, но мы приняли, на наш взгляд, то лучшее, что было в их законопроекте, сделали научно-экспертное обоснование и добавили к президентскому законопроекту с учетом возможных последствий. Относительно добровольческих подразделений, то они есть в президентском законопроекте. Но они создаются по единому замыслу, по единому плану обучения и подчиняясь военному командованию. Они будут комплектоваться, учиться и применяться военным командованием. Мы должны использовать добровольческий потенциал. Потому что армия Вооруженных Сил — единственная организация в государстве, где совпадают на 100% интересы государства и граждан”, — подчеркнул советник Ермака.

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Арестович отмечает, что законопроект нардепа Андрея Шараськина предусматривает разрешение председателям ОГА вводить отдельный правовой режим на территории области — “административно-полицейский”.

“Во-первых, такого режима нет в законодательстве Украины. Во-вторых, это такие полномочия, которых не имеет ни иранский корпус стражей исламской революции, ни немецкий Вермахт не имел во время Второй мировой войны. И даже НКВД (одно из исполнительно-административных ведомств правительства СССР — ред.) не имело таких полномочий. Это означает, что мы даем отдельным главам ОГА, в ситуации военной угрозы, право вводить отдельный правовой режим в области. Это основания для сепаратизма. И таких пунктов очень много”, — добавил специалист.

Внештатный советник Ермака, отметил старания авторов законопроекта, но добавил, что “не все просчитали”.

“Другое дело — президентский законопроект. Там более года работала рабочая группа, среди которых — многие практики, многие теоретики, юристы, специалисты международного права, высшее военное командование, представители различных силовых структур. И самое главное и самое интересное — эти группы постоянно работали вместе. Поэтому мы сделали следующим образом: лучшие предложения альтернативного документа „перекочевали“ в президентский законопроект”, — добавил Арестович.

Специалист отмечает, что президентский законопроект не предусматривает радикальных изменений в системе территориальной обороны.

“Очень много было сделано до сих пор. Система территориальной обороны в Украине есть и она работает. А принятие этого закона — следующий этап развития. И будет „после следующий“, когда будет разворачиваться „каскад“ этих документов, на уровне Министерства обороны, СНБО, Главнокомандующего ВСУ и силовых ведомств. Верховная Рада Украины будет рассматривать и объяснять, создавать нормативно-правовое обеспечение деятельности территориальной обороны. Там очень много вопросов. От создания учебных центров к привлечению добровольных подразделений”, - отметил Арестович.

По словам советника главы ОП, есть несколько “вопиющих вопросов”, из-за которых медиа пытаются использовать альтернативный законопроект.

“Очень большая медийная популистская составляющая, на мой взгляд. В отличие от экспертно-научной, которая есть в президентском законопроекте:

1) Они (авторы депутатского законопроекта — ред.) говорят, что существующая система обороны не работает, она плохая. Надо все разрушить и начать строить заново. То есть, они пытаются отбросить то, что сделано за семь лет и начать заново. Ну, это еще пять-семь лет;

2) Там (в законопроекте нардепа Шараськина — ред.) предусматривается создание отдельного “Штаба” или “Центрального органа” при Министерстве обороны, который будет органом гражданского контроля. Ну, а зачем там держать 300 или 600 офицеров? Там вообще не место этому. И держать в этой “коробке” 300-600 офицеров, которые и так задействованы в системе, нет никакого смысла;

3) Предлагается введение этого “административно-полицейского” режима, что является неприемлемым. Это антиконституционное действие;

4) Финансирование. Этот (законопроект нардепа Шараськина — ред.) законопроект предусматривает, что местные бюджеты будут предусматривать 3% на содержание подразделений территориальной обороны. Но Вы понимаете, что “кто платит, тот и заказывает музыку”. Это невозможно, ведь это угроза сепаратизма. Это создание оснований для федерализации страны. Вообще, наличие вооруженных подразделений, которые подчиняются местным общинам — это признак федерализованных стран. Можем ли мы допустить федерализацию Республики Украина? Мы не можем;

5) самый популистский вопрос — уже упоминавшиеся добровольческие подразделения и оружие, что будет храниться дома. Президентский законопроект предусматривает также хранение оружия дома. Более того, предполагается закупка длинноствольного нарезного оружия, простыми словами — охотничьего. Ее можно будет использовать при выполнении задач, после введения в действие плана территориальной обороны на месте. Потому что территориальная оборона осуществляется непрерывно. В особый период — в военное время, они, охраняя объекты, согласно закону о нацполиции, могут использовать это оружие. Законопроект это предусматривает. Но не хранить постоянно дома. В сочетании с местным финансированием и правом председателя ОГА вводить административно-полицейский режим — создаются предпосылки к тому, чтобы местные “князьки” использовали это в своих интересах", - подытожил военный эксперт.

УНН сообщал, что законопроект Зеленского о теробороне будет в Раде до 29 декабря.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов отметил необходимость создания в Украине мощной системы территориальной обороны.

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