Президентський законопроект про тероборону: в ЗСУ створять добровольчі підрозділи

“Між депутатським та президентським законопроектами є декілька принципових розбіжностей. Зокрема, в питаннях урахування ризиків та небезпек, які можуть виникнути після прийняття на вищому законодавчому рівні деяких положень закону. Оскільки в президентському законі є науково-експертний підхід, а в альтернативному він не до кінця врахований, то там, на мій погляд, не прораховані ті ризики, які виникають”, - повідомив Олексій Арестович.

Зазначимо, що “альтернативний” законопроект зареєстрований у Верховній Раді 16 грудня. Автором Проект Закону №4504 “Про територіальну оборону України” є народний депутат від фракції “Голос” Андрій Шараськін.

“Автори депутатського законопроекту намагалися зробити якомога краще, але ми взяли, на наш погляд, оте найкраще, що було в їх законопроекті, зробили науково-експертне обґрунтування й додали до президентського законопроекту з урахуванням можливих наслідків. Щодо добровольчих підрозділів, то вони є в президентському законопроекті. Але вони створюються за єдиним задумом, за єдиним планом навчання та підпорядковуючись військовому командуванню. Вони будуть комплектуватися, навчатися й застосовуватися під військовим командуванням. Ми маємо використати добровольчий потенціал. Тому що армія Збройних Сил — єдина інституція в державі, де співпадають на 100% інтереси держави й громадян”, - наголосив радник Єрмака.

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Арестович зазначає, що законопроект нардепа Андрія Шараськіна передбачає дозвіл головам ОДА вводити окремий правовий режим на території області — “адміністративно-поліцейський”.

“По-перше, такого режиму немає в законодавстві України. По-друге, це такі повноваження, яких не має ані іранський корпус вартових ісламської революції, ані німецький Вермахт під час Другої світової Війни. Та навіть НКВС (одне з виконавчо-адміністративних відомств уряду СРСР — ред.) не мало таких повноважень. Це означає, що ми даємо окремим головам ОДА, в ситуації військової загрози, право вводити окремий правовий режим в області. Це підстави для сепаратизму. І таких пунктів дуже багато”, - додав фахівець.

Позаштатний радник Єрмака, відзначив старання авторів законопроекту, але додав, що “не все прорахували”.

“Інша справа — президентський законопроект. Там понад рік працювала робоча група, серед яких — багато практиків, багато теоретиків, юристи, фахівці міжнародного права, вище військове командування, представники різноманітних силових структур. І найголовніше й найцікавіше — ці групи постійно працювали разом. Тому ми зробили наступним чином: найкращі пропозиції альтернативного документу “перекочували” в президентський законопроект”, - додав Арестович.

Спеціаліст наголошує, що президентський законопроект не передбачає радикальних змін у системі територіальної оборони.

“Дуже багато було зроблено до цього часу. Система територіальної оборони в Україні є й вона працює. А прийняття цього закону — наступний етап розвитку. І буде "після наступний", коли буде розгортатися “каскад” цих документів, які на рівні Міністерства оборони, РНБО, Головнокомандувача ЗСУ та силових відомств. Верховна Рада України буде розглядати й пояснювати, створювати нормативно-правове забезпечення діяльності територіальної оборони. Там дуже багато питань. Від створення навчальних центрів до залучення добровольчих підрозділів”, - зауважив Арестович.

За словами радника глави ОП, є декілька “кричущих питань”, через які медіа намагаються використати альтернативний законопроект.

“Дуже велика медійна популістська складова, на мій погляд. На відміну від експертно-наукової, яка є в президентському законопроекті:

1) Вони (автори депутатського законопроекту - ред.) говорять, що існуюча система оборони не працює, вона погана. Треба все зруйнувати й почати будувати заново. Тобто, вони намагаються відкинути те, що зроблено за сім років і почати заново. Ну, це ще п'ять-сім років;

2) Там (у законопроекті нардепа Шараськіна - ред.) передбачається створення окремого “Штабу” або “Центрального органу” при Міністерстві оборони, який буде органом цивільного контролю. Ну, а навіщо там тримати 300 або 600 офіцерів? Там взагалі не місце цьому. І тримати в цій "коробці" 300-600 офіцерів, які й так задіяні в системі, немає ніякого сенсу;

3) Пропонується введення цього "адміністративно-поліцейського" режиму, який є неприйнятним. Це антиконституційна дія;

4) Фінансування. Цей (законопроект нардепа Шараськіна - ред.) законопроект передбачає, що місцеві бюджети будуть передбачати 3% на утримання підрозділів територіальної оборони. Але ж Ви розумієте, що “хто платить, той і замовляє музику”. Це неможливо, адже це загроза сепаратизму. Це створення підстав для федералізації країни. Взагалі, наявність збройних підрозділів, які підпорядковуються місцевим громадам — це ознака федералізованої країни. Чи можемо ми допустити федералізацію Республіки Україна? Не можемо;

5) Найбільш популістське питання — уже згадувані добровольчі підрозділи та зброя, яка буде зберігатися вдома. Президентський законопроект передбачає також зберігання зброї вдома. Більше того, передбачається закупівля довгоствольної нарізної зброї, простими словами — мисливської. ЇЇ можна буде використовувати під час виконання завдань, після введення в дію плану територіальної оборони на місці. Тому що територіальна оборона здійснюється безперервно. В особливий період — у військовий час, вони, охороняючи обєкти, згідно з законом про нацполіцію, можуть використовувати цю зброю. Законопроект це передбачає. Але ж не зберігати постійно вдома. У поєднанні з місцевим фінансуванням і правом голови ОДА вводити адміністративно-поліцейський режим — створюються передумови до того, щоб місцеві “князьки” використали це в своїх інтересах”, - підсумував військовий експерт.

УНН повідомляв, що законопроект Зеленського про тероборону буде в Раді до 29 грудня.

Також секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на необхідності створення в Україні потужної системи територіальної оборони.