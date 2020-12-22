Президентський законопроект про тероборону: в ЗСУ створять добровольчі підрозділи

Президентський законопроект про тероборону: в ЗСУ створять добровольчі підрозділи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Законопроект Президента України Володимира Зеленського про територіальну оборону, який 29 грудня повинен бути поданим до Верховної Ради, передбачатиме створення добровольчих підрозділів Військової територіальної оборони. Натомість в “альтернативному” законопроекті нардепа Андрія Шараськіна не врахована низка ризиків, що заважає прийняттю документа на законодавчому рівні, хоча пункт про добровольчі підрозділи в ньому теж є. Про це УНН повідомив позаштатний радник глави Офісу президента з питань стратегічних комунікацій в сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович.
“Між депутатським та президентським законопроектами є декілька принципових розбіжностей. Зокрема, в питаннях урахування ризиків та небезпек, які можуть виникнути після прийняття на вищому законодавчому рівні деяких положень закону. Оскільки в президентському законі є науково-експертний підхід, а в альтернативному він не до кінця врахований, то там, на мій погляд, не прораховані ті ризики, які виникають”, - повідомив Олексій Арестович.
Зазначимо, що “альтернативний” законопроект зареєстрований у Верховній Раді 16 грудня. Автором Проект Закону №4504 “Про територіальну оборону України” є народний депутат від фракції “Голос” Андрій Шараськін.
“Автори депутатського законопроекту намагалися зробити якомога краще, але ми взяли, на наш погляд, оте найкраще, що було в їх законопроекті, зробили науково-експертне обґрунтування й додали до президентського законопроекту з урахуванням можливих наслідків. Щодо добровольчих підрозділів, то вони є в президентському законопроекті. Але вони створюються за єдиним задумом, за єдиним планом навчання та підпорядковуючись військовому командуванню. Вони будуть комплектуватися, навчатися й застосовуватися під військовим командуванням. Ми маємо використати добровольчий потенціал. Тому що армія Збройних Сил — єдина інституція в державі, де співпадають на 100% інтереси держави й громадян”, - наголосив радник Єрмака.
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Арестович зазначає, що законопроект нардепа Андрія Шараськіна передбачає дозвіл головам ОДА вводити окремий правовий режим на території області — “адміністративно-поліцейський”.
“По-перше, такого режиму немає в законодавстві України. По-друге, це такі повноваження, яких не має ані іранський корпус вартових ісламської революції, ані німецький Вермахт під час Другої світової Війни. Та навіть НКВС (одне з виконавчо-адміністративних відомств уряду СРСР — ред.) не мало таких повноважень. Це означає, що ми даємо окремим головам ОДА, в ситуації військової загрози, право вводити окремий правовий режим в області. Це підстави для сепаратизму. І таких пунктів дуже багато”, - додав фахівець.
Позаштатний радник Єрмака, відзначив старання авторів законопроекту, але додав, що “не все прорахували”.
“Інша справа — президентський законопроект. Там понад рік працювала робоча група, серед яких — багато практиків, багато теоретиків, юристи, фахівці міжнародного права, вище військове командування, представники різноманітних силових структур. І найголовніше й найцікавіше — ці групи постійно працювали разом. Тому ми зробили наступним чином: найкращі пропозиції альтернативного документу “перекочували” в президентський законопроект”, - додав Арестович.
Спеціаліст наголошує, що президентський законопроект не передбачає радикальних змін у системі територіальної оборони.
“Дуже багато було зроблено до цього часу. Система територіальної оборони в Україні є й вона працює. А прийняття цього закону — наступний етап розвитку. І буде "після наступний", коли буде розгортатися “каскад” цих документів, які на рівні Міністерства оборони, РНБО, Головнокомандувача ЗСУ та силових відомств. Верховна Рада України буде розглядати й пояснювати, створювати нормативно-правове забезпечення діяльності територіальної оборони. Там дуже багато питань. Від створення навчальних центрів до залучення добровольчих підрозділів”, - зауважив Арестович.
За словами радника глави ОП, є декілька “кричущих питань”, через які медіа намагаються використати альтернативний законопроект.
“Дуже велика медійна популістська складова, на мій погляд. На відміну від експертно-наукової, яка є в президентському законопроекті:
1) Вони (автори депутатського законопроекту - ред.) говорять, що існуюча система оборони не працює, вона погана. Треба все зруйнувати й почати будувати заново. Тобто, вони намагаються відкинути те, що зроблено за сім років і почати заново. Ну, це ще п'ять-сім років;
2) Там (у законопроекті нардепа Шараськіна - ред.) передбачається створення окремого “Штабу” або “Центрального органу” при Міністерстві оборони, який буде органом цивільного контролю. Ну, а навіщо там тримати 300 або 600 офіцерів? Там взагалі не місце цьому. І тримати в цій "коробці" 300-600 офіцерів, які й так задіяні в системі, немає ніякого сенсу;
3) Пропонується введення цього "адміністративно-поліцейського" режиму, який є неприйнятним. Це антиконституційна дія;
4) Фінансування. Цей (законопроект нардепа Шараськіна - ред.) законопроект передбачає, що місцеві бюджети будуть передбачати 3% на утримання підрозділів територіальної оборони. Але ж Ви розумієте, що “хто платить, той і замовляє музику”. Це неможливо, адже це загроза сепаратизму. Це створення підстав для федералізації країни. Взагалі, наявність збройних підрозділів, які підпорядковуються місцевим громадам — це ознака федералізованої країни. Чи можемо ми допустити федералізацію Республіки Україна? Не можемо;
5) Найбільш популістське питання — уже згадувані добровольчі підрозділи та зброя, яка буде зберігатися вдома. Президентський законопроект передбачає також зберігання зброї вдома. Більше того, передбачається закупівля довгоствольної нарізної зброї, простими словами — мисливської. ЇЇ можна буде використовувати під час виконання завдань, після введення в дію плану територіальної оборони на місці. Тому що територіальна оборона здійснюється безперервно. В особливий період — у військовий час, вони, охороняючи обєкти, згідно з законом про нацполіцію, можуть використовувати цю зброю. Законопроект це передбачає. Але ж не зберігати постійно вдома. У поєднанні з місцевим фінансуванням і правом голови ОДА вводити адміністративно-поліцейський режим — створюються передумови до того, щоб місцеві “князьки” використали це в своїх інтересах”, - підсумував військовий експерт.
УНН повідомляв, що законопроект Зеленського про тероборону буде в Раді до 29 грудня.
Також секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на необхідності створення в Україні потужної системи територіальної оборони.