Президенты Словакии и Греции сделали прививки против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Словакии Зузана Чапутова, а также президент и премьер-министр Греции, Катерина Сакелларопулу и Кириакос Мицотакис, сделали прививки против коронавируса. Об этом сообщается на сайте лидеров государств, передает УНН.
Чапутова считает вакцинацию “единственным способом” победить COVID-19 и “вернуть жизнь в нормальное русло”. “Поэтому я приняла предложение министра здравоохранения и сделала прививку сегодня”, — сказала она.
В Словакии 27 декабря приступили к вакцинации населения. Президент стала первой, кто сделал прививку против коронавирусной инфекции. Ей ввели вакцину в Университетской больнице Братиславы. Прививки сделали также некоторые члены правительства и парламента. Первыми привьют и медиков.
В свою очередь в Греции президент и премьер-министр сделали прививки одними из первых. Президент Сакелларопулу привилась в больнице “Евангелисмос” в Афинах. Главе правительства Мицотакиса ввели вакцину в университетской больнице “Аттикон”. Мицотакис также назвал прививки единственным средством против COVID-19.
С 27 декабря в европейских странах приступили к вакцинации населения против коронавирусной инфекции. ЕС пока разрешил применение единственного препарата — от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Вакцину начинают вводить, в частности, жителям Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии и Италии.