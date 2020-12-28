Президенти Словаччини та Греції зробили щеплення проти COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 5680 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 14363 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 23679 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 34026 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 57496 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 103829 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 188936 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 210951 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182675 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172980 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 13598 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 30467 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 59049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 36327 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 25275 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 5680 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 26435 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 216789 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 246637 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 333952 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 3864 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 5172 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 10991 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 12470 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 59842 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Президенти Словаччини та Греції зробили щеплення проти COVID-19

Київ • УНН

 • 11598 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Словаччини Зузана Чапутова, а також президент та прем’єр-міністр Греції, Катерина Сакелларопулу та Кіріакос Міцотакіс, зробили щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляється на сайті лідерів держав, передає УНН.

Президенти Словаччини та Греції зробили щеплення проти COVID-19

Чапутова вважає вакцинацію “єдиним способом” перемогти COVID-19 і “повернути життя в нормальне русло”. “Тому я прийняла пропозицію міністра охорони здоров’я і зробила щеплення сьогодні”, — сказала вона.

У Словаччині 27 грудня приступили до вакцинації населення. Президент стала першою, хто зробив щеплення проти коронавірусної інфекції. Їй ввели вакцину в Університетській лікарні Братислави. Щеплення зробили також деякі члени уряду і парламенту. Першими прищеплять і медиків.

Своєю чергою у Греції президент та прем’єр міністр зробили щеплення одними з перших. Президент Сакелларопулу прищепилася в лікарні “Евангелісмос” в Афінах. Главі уряду Міцотакісу ввели вакцину в університетській лікарні “Аттікон”. Міцотакіс також назвав щеплення єдиним засобом проти COVID-19.

З 27 грудня в європейських країнах приступили до вакцинації населення проти коронавірусної інфекції. ЄС поки дозволив застосування єдиного препарату — від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. Вакцину починають вводити, зокрема, жителям Німеччини, Франції, Іспанії, Австрії, Болгарії, Чехії та Італії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99