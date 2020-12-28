Президенти Словаччини та Греції зробили щеплення проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Словаччини Зузана Чапутова, а також президент та прем’єр-міністр Греції, Катерина Сакелларопулу та Кіріакос Міцотакіс, зробили щеплення проти коронавірусу. Про це повідомляється на сайті лідерів держав, передає УНН.
Чапутова вважає вакцинацію “єдиним способом” перемогти COVID-19 і “повернути життя в нормальне русло”. “Тому я прийняла пропозицію міністра охорони здоров’я і зробила щеплення сьогодні”, — сказала вона.
У Словаччині 27 грудня приступили до вакцинації населення. Президент стала першою, хто зробив щеплення проти коронавірусної інфекції. Їй ввели вакцину в Університетській лікарні Братислави. Щеплення зробили також деякі члени уряду і парламенту. Першими прищеплять і медиків.
Своєю чергою у Греції президент та прем’єр міністр зробили щеплення одними з перших. Президент Сакелларопулу прищепилася в лікарні “Евангелісмос” в Афінах. Главі уряду Міцотакісу ввели вакцину в університетській лікарні “Аттікон”. Міцотакіс також назвав щеплення єдиним засобом проти COVID-19.
З 27 грудня в європейських країнах приступили до вакцинації населення проти коронавірусної інфекції. ЄС поки дозволив застосування єдиного препарату — від американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. Вакцину починають вводити, зокрема, жителям Німеччини, Франції, Іспанії, Австрії, Болгарії, Чехії та Італії.