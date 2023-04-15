Президенты Бразилии и Китая на встрече призвали к мирным переговорам в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и Президент Китая Си Цзиньпин на встрече в Пекине призвали к мирным переговорам в Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
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"Диалог и переговоры являются единственным возможным путем решения войны в Украине", - говорится в совместном заявлении.
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Бразилия возобновила свои дипломатические отношения с Китаем, своим крупнейшим торговым партнером, совершив государственный визит, где две страны договорились увеличить инвестиции и сотрудничество в области технологий и устойчивого развития.
Вместе с этим, как отмечается в источнике, Бразилия и Китай призвали другие страны сыграть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
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Как сообщает Reuters, Си на встрече сказал, что Китай сделал отношения с Бразилией дипломатическим приоритетом, и две страны должны углубить практическое сотрудничество в таких секторах, как сельское хозяйство, энергетика и строительство инфраструктуры.
Президент Бразилии по результатам встречи заявил: "У нас особые отношения с Китаем, отношения, которые с каждым днем становятся все крепче".
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