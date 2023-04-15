Президенты Бразилии и Китая на встрече призвали к мирным переговорам в Украине

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"Диалог и переговоры являются единственным возможным путем решения войны в Украине", - говорится в совместном заявлении.

Детали

Бразилия возобновила свои дипломатические отношения с Китаем, своим крупнейшим торговым партнером, совершив государственный визит, где две страны договорились увеличить инвестиции и сотрудничество в области технологий и устойчивого развития.

Вместе с этим, как отмечается в источнике, Бразилия и Китай призвали другие страны сыграть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Дополнение

Как сообщает Reuters, Си на встрече сказал, что Китай сделал отношения с Бразилией дипломатическим приоритетом, и две страны должны углубить практическое сотрудничество в таких секторах, как сельское хозяйство, энергетика и строительство инфраструктуры.

Президент Бразилии по результатам встречи заявил: "У нас особые отношения с Китаем, отношения, которые с каждым днем становятся все крепче".

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