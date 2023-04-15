Президенти Бразилії та Китаю на зустрічі закликали до мирних переговорів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та Президент Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в Пекіні закликали до мирних переговорів в Україні. Про це пише Reuters, передає УНН.
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"Діалог і переговори є єдиним можливим шляхом розв'язання війни в Україні", - йдеться у спільній заяві.
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Бразилія відновила свої дипломатичні відносини з Китаєм, своїм найбільшим торговим партнером, здійснивши державний візит, де дві країни домовилися збільшити інвестиції та співпрацю в галузі технологій і сталого розвитку.
Разом з цим, як зазначається в джерелі, Бразилія та Китай закликали інші країни зіграти конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання конфлікту між Україною та росією.
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Як повідомляє Reuters, Сі на зустрічі сказав, що Китай зробив відносини з Бразилією дипломатичним пріоритетом, і дві країни повинні поглибити практичну співпрацю в таких секторах, як сільське господарство, енергетика та будівництво інфраструктури.
Президент Бразилії за підсумком зістрічі заявив: "У нас особливі відносини з Китаєм, відносини, які з кожним днем стають все міцнішими".
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