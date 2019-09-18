Президент изменил положение по медицинскому и санаторно-курортному обслуживанию

Так, Президент постановил внести в пункт 5 Положения о Комиссии по вопросам обеспечения Государственным управлением делами Медицинского и санаторно-курортного обслуживания изменение, изложив абзац второй в следующей редакции: "В состав Комиссии по должности входят: Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины - Глава Комиссии, заместитель руководителя Государственного управления делами - заместитель Главы Комиссии, руководитель Аппарата Верховной Рады Украины (по согласию), министр Кабинета министров Украины, Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, руководитель Управления здравоохранения и санаторно-курортных учреждений Государственного управления делами".

Как сообщал УНН, ранее Зеленский внес изменения в указ Кучмы от 2002 года.