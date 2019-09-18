Президент изменил положение по медицинскому и санаторно-курортному обслуживанию

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60073 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111501 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103335 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110343 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119712 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148309 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148690 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140467 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Президент изменил положение по медицинскому и санаторно-курортному обслуживанию

Президент изменил положение по медицинскому и санаторно-курортному обслуживанию

Киев  •  УНН

 • 26947 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменения в Положение о Комиссии по вопросам обеспечения Государственным управлением делами медицинского и санаторно-курортного обслуживания. Об этом говорится в соответствующем указе Президента №702/2019 от 18 сентября, передает УНН.

Так, Президент постановил внести в пункт 5 Положения о Комиссии по вопросам обеспечения Государственным управлением делами Медицинского и санаторно-курортного обслуживания изменение, изложив абзац второй в следующей редакции: "В состав Комиссии по должности входят: Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины - Глава Комиссии, заместитель руководителя Государственного управления делами - заместитель Главы Комиссии, руководитель Аппарата Верховной Рады Украины (по согласию), министр Кабинета министров Украины, Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, руководитель Управления здравоохранения и санаторно-курортных учреждений Государственного управления делами".

Как сообщал УНН, ранее Зеленский внес изменения в указ Кучмы от 2002 года.

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