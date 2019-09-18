Президент змінив положення щодо медичного та санаторно-курортного обслуговування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення зміни до Положення про Комісію з питань забезпечення Державним управлінням справами медичного та санаторно-курортного обслуговування. Про це йдеться у відповідному указі Президента №702/2019 від 18 вересня, передає УНН.
Так, Президент постановив внести до пункту 5 Положення про Комісію з питань забезпечення Державним управлінням справами Медичного та санаторно-курортного обслуговування зміну, виклавши абзац другий у такій редакції: “До складу Комісії за посадою входять: Керівник Апарату Офісу Президента України — Голова Комісії, заступник Керівника Державного управління справами — заступник Голови Комісії, керівник Апарату Верховної Ради України (за згодою), міністр Кабінету Міністрів України, Голова Національного агентства України з питань державної служби, керівник Управління охорони здоров’я та санаторно-курортних закладів Державного управління справами”.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський вніс зміни до указу Кучми від 2002 року.